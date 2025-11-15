Il giornalista norvegese chiede a Gattuso e Dimarco se l'Italia può vincere 9-0: loro reagiscono così

INVIATA A MILANO - Il giornalista norvegese, forse giustamente dal suo punto di vista, chiede a Federico Dimarco se pensa che l'Italia possa vincere 9-0 domani. Sarebbe l'unico risultato che manderebbe gli Azzurri al Mondiale direttamente senza playoff e Dimarco lo sa. Incassa con stile ed eleganza la domanda e risponde: "Abbiamo l'obbligo di qualificarci. La Norvegia è forte ma noi non siamo quelli della brutta partita dell'andata. Vogliamo la sesta vittoria consecutiva. Vincere 9-0? Parliamoci chiaro, è impossibile, ma è l'ultima prima dei playoff quindi è comunque importante. Fare i playoff avendo perso solo una partita non è semplice da digerire, ma ormai ci siamo e vogliamo prepararci bene". Poco dopo arriva la risposta di Gattuso, a cui viene posta la stessa domanda: "Nel calcio mai dire mai, ma certamente è molto difficile se non impossibile. Vogliamo giocarcela, usando la testa, perché dobbiamo dare continuità a quanto fatto, però ripeto... Mai dire mai".