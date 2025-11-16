Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Italia-Norvegia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026

Tutto quello che c'è da sapere sulla gara degli Azzurri: le possibili scelte di Gattuso e Solbakken
TagsItaliaNorvegia
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Italia e Norvegia si affrontano nell'ultima giornata del girone I delle qualificazioni al Mondiale del 2026: Haaland e compagnia sono virtualmente qualificati visto che gli Azzurri dovrebbero vincere 9-0 per evitare di andare ai play-off.

Italia-Norvegia, l'orario

Itlia-Norvegia andrà in scena oggi, domenica 16 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dove vedere Italia-Norvegia in diretta tv

Italia-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Italia-Norvegia, dove vederla in streaming

Italia-Norvegia, servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la partita degli Azzurri in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Le probabili formazioni di Gattuso e Solbakken

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Pio Esposito, Retegui. Ct: Gattuso

A disposizione: 12 Carnesecchi, 14 Caprile, 13 Gabbia, 2 Bellanova, 4 Buongiorno, 6 Ricci, 19 Cambiaso, 16 Cristante, 17 Orsolini, 10 Raspadori, 20 Zaccagni, 11 Scamacca.

Indisponibili: Kean, Cambiaghi, Calafiori.

Squalificati: - Diffidati: Frattesi, Tonali, Cambiaso.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Thorsby, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken

A disposizione: 12 Dyngeland, 13 Tangvk, 4 Østigard, 10 Schjelderup, 11 Strand Larsen, 16 Pedersen, 18 Thorstvedt, 19 Dønnum, 21 Langlas, 23 Arnstad, 5 Bjorkan.

Indisponibili: Odegaard.

Squalificati: -

Diffidati: Kristoffer, Berg, Heggem, Sorloth, Thorsby, Moller Wolfe

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Italia e Norvegia si affrontano nell'ultima giornata del girone I delle qualificazioni al Mondiale del 2026: Haaland e compagnia sono virtualmente qualificati visto che gli Azzurri dovrebbero vincere 9-0 per evitare di andare ai play-off.

Italia-Norvegia, l'orario

Itlia-Norvegia andrà in scena oggi, domenica 16 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dove vedere Italia-Norvegia in diretta tv

Italia-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Italia-Norvegia, dove vederla in streaming

Italia-Norvegia, servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la partita degli Azzurri in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Italia, la probabile formazioneHaaland snobba Pio Esposito
1
Dove vedere Italia-Norvegia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026
2
Le probabili formazioni di Gattuso e Solbakken

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS