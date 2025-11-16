Dove vedere Italia-Norvegia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026

Italia e Norvegia si affrontano nell'ultima giornata del girone I delle qualificazioni al Mondiale del 2026: Haaland e compagnia sono virtualmente qualificati visto che gli Azzurri dovrebbero vincere 9-0 per evitare di andare ai play-off.

Italia-Norvegia, l'orario

Itlia-Norvegia andrà in scena oggi, domenica 16 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dove vedere Italia-Norvegia in diretta tv

Italia-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Italia-Norvegia, dove vederla in streaming

Italia-Norvegia, servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la partita degli Azzurri in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.