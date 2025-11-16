Dove vedere Italia-Norvegia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026
Italia e Norvegia si affrontano nell'ultima giornata del girone I delle qualificazioni al Mondiale del 2026: Haaland e compagnia sono virtualmente qualificati visto che gli Azzurri dovrebbero vincere 9-0 per evitare di andare ai play-off.
Italia-Norvegia, l'orario
Itlia-Norvegia andrà in scena oggi, domenica 16 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Dove vedere Italia-Norvegia in diretta tv
Italia-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.
Italia-Norvegia, dove vederla in streaming
Italia-Norvegia, servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la partita degli Azzurri in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gattuso e Solbakken
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Pio Esposito, Retegui. Ct: Gattuso
A disposizione: 12 Carnesecchi, 14 Caprile, 13 Gabbia, 2 Bellanova, 4 Buongiorno, 6 Ricci, 19 Cambiaso, 16 Cristante, 17 Orsolini, 10 Raspadori, 20 Zaccagni, 11 Scamacca.
Indisponibili: Kean, Cambiaghi, Calafiori.
Squalificati: - Diffidati: Frattesi, Tonali, Cambiaso.
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Thorsby, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken
A disposizione: 12 Dyngeland, 13 Tangvk, 4 Østigard, 10 Schjelderup, 11 Strand Larsen, 16 Pedersen, 18 Thorstvedt, 19 Dønnum, 21 Langlas, 23 Arnstad, 5 Bjorkan.
Indisponibili: Odegaard.
Squalificati: -
Diffidati: Kristoffer, Berg, Heggem, Sorloth, Thorsby, Moller Wolfe
