Mondiali 2026, l’Italia può tornare testa di serie se...: la combinazione

Italia testa di serie in caso di qualificazione al Mondiale?

Secondo quanto filtra, la FIFA sarebbe pronta a modificare il sistema utilizzato per Qatar 2022, scegliendo di organizzare le fasce sulla base del ranking FIFA anche per le nazionali che arriveranno al Mondiale passando dagli spareggi. Una novità che gioverebbe proprio agli Azzurri, oggi al nono posto della classifica mondiale.

La combinazione e il ruolo della Germania

L’unica selezione potenzialmente in grado di scavalcare l’Italia sarebbe la Germania, attualmente decima. I tedeschi però finirebbero ai playoff solo in caso di un crollo contro la Slovacchia e, in tale scenario, difficilmente riuscirebbero a superare gli Azzurri nel ranking. Per questo, se l’Italia dovesse ottenere la qualificazione, si ritroverebbe verosimilmente in un gruppo più agevole al Mondiale. La Germania, invece - qualora arrivasse ai Mondiali passando dagli spareggi e mantenendo la decima posizione - rischierebbe di diventare la principale mina vagante del sorteggio del 5 dicembre al Kennedy Center di Washington.