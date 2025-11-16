Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiali 2026, l’Italia può tornare testa di serie se...: la combinazione

Ecco quello che può accadere nel caso in cui gli Azzurri si qualificassero tramite play-off
1 min
TagsItaliaMondiali
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Arriva da Zurigo un’indiscrezione destinata a far discutere: se l’Italia dovesse qualificarsi ai Mondiali del 2026 attraverso i playoff, entrerebbe comunque tra le dodici teste di serie del sorteggio dei gironi.

Italia testa di serie in caso di qualificazione al Mondiale?

Secondo quanto filtra, la FIFA sarebbe pronta a modificare il sistema utilizzato per Qatar 2022, scegliendo di organizzare le fasce sulla base del ranking FIFA anche per le nazionali che arriveranno al Mondiale passando dagli spareggi. Una novità che gioverebbe proprio agli Azzurri, oggi al nono posto della classifica mondiale.

La combinazione e il ruolo della Germania

L’unica selezione potenzialmente in grado di scavalcare l’Italia sarebbe la Germania, attualmente decima. I tedeschi però finirebbero ai playoff solo in caso di un crollo contro la Slovacchia e, in tale scenario, difficilmente riuscirebbero a superare gli Azzurri nel ranking. Per questo, se l’Italia dovesse ottenere la qualificazione, si ritroverebbe verosimilmente in un gruppo più agevole al Mondiale. La Germania, invece - qualora arrivasse ai Mondiali passando dagli spareggi e mantenendo la decima posizione - rischierebbe di diventare la principale mina vagante del sorteggio del 5 dicembre al Kennedy Center di Washington.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Dove vedere Italia-NorvegiaLa probabile formazione

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS