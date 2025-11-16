Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia-Norvegia, quel precedente con Cannavaro che fa ben sperare Gattuso

Nel 1998 la Nazionale di Cesare Maldini riuscì a battere i norvegesi: ecco come andò
Alberto Polverosi
2 min
Tagsitalia norvegia
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Haaland fa paura perché segna sempre, in nazionale più di un gol a partita. Ma è soprattutto il suo fisico (195 centimetri per 94 chili) a intimorire gli avversari. Eppure, poco meno di trent’anni fa, l’Italia eliminò la Norvegia agli ottavi dei Mondiali Francia 1998 con una marcatura che ci aveva fatto temere il peggio, ma capace poi di sconfiggere i pregiudizi sulla statura. Ricordiamo bene la vigilia. "Sarà Cannavaro a marcare Flo", parole di Cesare Maldini, il ct. I giornalisti si guardarono perplessi: "Ma Cesare, ci sono venti centimetri di differenza". Risposta: "Non vi preoccupate". Tore André Flo, centravanti di quella Norvegia e in futuro del Siena, era una pertica di 193 centimetri, Fabio toccava i 175, ma quel pomeriggio a Marsiglia non vide palla, né a terra, né in aria. Voto del nostro giornale a Cannavaro 7,5. Segnò Bobo Vieri, di destro, e Cesare riuscì a litigare durante la partita con i tifosi italiani seduti alle spalle della panchina: volevano Roberto Baggio in campo e non avevano tutti i torti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Mondiali 2026, l’Italia può tornare testa di serieItalia-Norvegia, la probabile formazione di Gattuso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS