lunedì 17 novembre 2025
Gattuso studia l'Italia dei playoff: volerà in Arabia Saudita

Il ct azzurro a dicembre sarà a Riyad per seguire la Supercoppa Italiana, intanto il presidente della Figc lavora per uno stage a Coverciano a metà febbraio
Fabrizio Patania
1 min
TagscalcioItaliaPlayoff
MILANO (dall’inviato) - Lunedì scorso a Coverciano, il ct Gattuso ha organizzato una riunione con la rete degli osservatori federali che lo coadiuvano nel seguire ogni settimana il campionato di Serie A e gli azzurri impegnati all’estero. Rino e il suo vice Luigi Riccio, calendario alla mano, hanno già stabilito una quindicina di partite a cui assisteranno sino a metà gennaio. Crede molto in questo tipo di lavoro per valutare caratteristiche e stato di forma dei giocatori. Gattuso, prima di Natale, volerà in Arabia Saudita per seguire la Supercoppa italiana, organizzata di nuovo a Riyad. Il 18 dicembre la prima semifinale tra Napoli e Milan. Il 19 si affronteranno Bologna e Inter. Finale il 22. La Supercoppa consentirà al ct di tenere d’occhio tanti azzurri, ma anche di confrontarsi con società, dirigenti e allenatori. Il presidente Gravina ha chiesto alla Lega di Serie A di organizzare almeno uno stage a Coverciano nella prima metà di febbraio per evitare che la Nazionale, dopo i saluti di ieri sera al Meazza, si ritrovi direttamente a tre giorni dai playoff. 

