lunedì 17 novembre 2025
Haaland, che bordate in diretta a Mancini: la reazione a sorpresa

Il centravanti del Manchester City, a fine partita, lancia delle frecciatine al difensore della Roma
"Voglio ringraziare Mancini per avermi motivato". Cappellino in testa, chupa chups in bocca, Erling Haaland nella mixed zone di San Siro torna sulla sfida tra l'Italia e la Norvegia, che si è chiusa con il pesante ko degli azzurri per 4-1. L'attaccante del Manchester City, autore di una splendida doppietta nel secondo tempo, è stato protagonista di una serie di scontri in campo con Gianluca Mancini, difensore della Roma e della Nazionale.

Haaland, le parole su Mancini

Tra provocazioni e risposte piccate (con Donnarumma che ha tentato più volte di calmare gli animi), i due sono andati spesso a contatto. “Dopo il primo tempo Mancini ha iniziato a provocarmi e a toccarmi… il sedere - ha ribadito Haaland -, allora mi sono caricato e ho detto: 'ok, vediamo un po’. E ho fatto due gol. Quindi che dire, grazie a lui”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

