Haaland, che bordate in diretta a Mancini: la reazione a sorpresa
"Voglio ringraziare Mancini per avermi motivato". Cappellino in testa, chupa chups in bocca, Erling Haaland nella mixed zone di San Siro torna sulla sfida tra l'Italia e la Norvegia, che si è chiusa con il pesante ko degli azzurri per 4-1. L'attaccante del Manchester City, autore di una splendida doppietta nel secondo tempo, è stato protagonista di una serie di scontri in campo con Gianluca Mancini, difensore della Roma e della Nazionale.