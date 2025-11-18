Dove vedere Italia-Uzbekistan U17 in tv? Rai o Sky, orario

L'Italia U17 di Massimiliano Favo si gioca oggi l'accesso ai quarti di finale del Mondiale di categoria. L'avversario di turno è l' Uzbekistan , reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro la Croazia. Gli Azzurrini, dal canto loro, hanno battuto 2-0 la Repubblica Ceca ai sedicesimi, guadagnandosi un posto tra le sedici migliori nazionali a livello U17.

Italia-Uzbekistan U17, l'orario

Italia-Uzbekistan U17 andrà in scena oggi, martedì 18 novembre, alle ore 13:30 all'Aspire Zone di Doha (Qatar).

Dove vedere Italia-Uzbekistan U17

In occasione della sfida tra le formazioni U17 di Italia e Uzbekistan, è prevista la diretta tv in chiaro su Rai Sport.

Italia-Uzbekistan U17, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su RaiPlay e FIFA+. Le omonime piattaforme sono disponibili su pc, smartphone e tablet, con applicazioni fruibili tramite Play Store e App Store.