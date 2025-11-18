Dove vedere Italia-Uzbekistan U17 in tv? Rai o Sky, orario
L'Italia U17 di Massimiliano Favo si gioca oggi l'accesso ai quarti di finale del Mondiale di categoria. L'avversario di turno è l'Uzbekistan, reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro la Croazia. Gli Azzurrini, dal canto loro, hanno battuto 2-0 la Repubblica Ceca ai sedicesimi, guadagnandosi un posto tra le sedici migliori nazionali a livello U17.
Italia-Uzbekistan U17, l'orario
Italia-Uzbekistan U17 andrà in scena oggi, martedì 18 novembre, alle ore 13:30 all'Aspire Zone di Doha (Qatar).
Dove vedere Italia-Uzbekistan U17
In occasione della sfida tra le formazioni U17 di Italia e Uzbekistan, è prevista la diretta tv in chiaro su Rai Sport.
Italia-Uzbekistan U17, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su RaiPlay e FIFA+. Le omonime piattaforme sono disponibili su pc, smartphone e tablet, con applicazioni fruibili tramite Play Store e App Store.
Le probabili formazioni di Favo e Ismoilov
ITALIA U17 (4-3-1-2): Longoni; Marini, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Arena, Lontani. Ct. Favo.
UZBEKISTAN U17 (4-4-2): Shokirov; Musakhonov, Bakhodirkhonov, Khakimov, Anvarov; Abduminov, Erimbetov, Shukurullayev, Khasanov; Sodikov, Sarsenbaev. Ct. Ismoilov.
