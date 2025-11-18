Dove vedere Italia-Polonia U19 in tv? Rai o Sky, orario
Allo stadio "Angelo Massimino" di Catania, l'Italia U19 di Alberto Bollini ospita i pari età della Polonia (già qualificata), in occasione della sfida che mette in palio la qualificazione alla fase élite dell'Europeo di categoria. Terzo impegno in una settimana per gli Azzurrini, reduci dal roboante successo con la Moldavia e dal pareggio a reti bianche con la Bosnia-Erzegovina.
Italia-Polonia U19, l'orario
Italia-Polonia U19 si disputerà oggi, martedì 18 novembre, alle ore 15 allo stadio "Massimino" di Catania.
Dove vedere Italia-Polonia U19 in diretta tv
Non è prevista diretta tv in chiaro su Rai Sport, ma è in palinsesto la differita della partita alle 19.45.
Italia-Polonia U19, dove vederla in streaming
Live streaming su RaiPlay dalle ore 15. Servizio attivo sul portale ufficiale della Rai e sull'applicazione mobile di RaiPlay, disponibile su pc, smartphone e tablet.
Le probabili formazioni di Italia-Polonia U19
POLONIA U19 (4-4-2): Jelen; Monka, Szwiec, Dziewiatowski, Leszczynski; Szczepaniak, Bzdyl, Adkonis, Nowogonski; Jakobczyk, Przyborek.
ITALIA U19 (4-3-3): Nunziante; Idele, Natali, Maffessoli, Cocchi; Coletta, Sala, Ciardi; Mosconi, Iddrissou, Cacciamani.
