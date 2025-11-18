Italia fuori dalla Top 10 del Ranking FIFA: è nel peggior piazzamento dal 2020

La pesante sconfitta contro la Norvegia costa carissima all’Italia, che scivola al 12° posto del Ranking FIFA. Per gli Azzurri si tratta del peggior piazzamento dal 2020, una retrocessione che pesa soprattutto sul piano dell’immagine internazionale e in vista dei futuri sorteggi. In testa alla classifica c’è la Spagna, davanti a Argentina, Francia e Inghilterra. Seguono Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania, Croazia e Marocco. L’Italia arriva subito dopo, fuori dalle prime dieci posizioni che occupava stabilmente da anni. Solo poche settimane fa, prima dei match con Moldavia e Norvegia, la Nazionale era infatti nona. Ma la vittoria sofferta contro i moldavi e, soprattutto, il pesante ko contro la Norvegia hanno fatto precipitare gli uomini di Gattuso fuori dalla Top 10.