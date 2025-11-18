Italia fuori dalla Top 10 del Ranking FIFA: è nel peggior piazzamento dal 2020
La pesante sconfitta contro la Norvegia costa carissima all’Italia, che scivola al 12° posto del Ranking FIFA. Per gli Azzurri si tratta del peggior piazzamento dal 2020, una retrocessione che pesa soprattutto sul piano dell’immagine internazionale e in vista dei futuri sorteggi. In testa alla classifica c’è la Spagna, davanti a Argentina, Francia e Inghilterra. Seguono Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania, Croazia e Marocco. L’Italia arriva subito dopo, fuori dalle prime dieci posizioni che occupava stabilmente da anni. Solo poche settimane fa, prima dei match con Moldavia e Norvegia, la Nazionale era infatti nona. Ma la vittoria sofferta contro i moldavi e, soprattutto, il pesante ko contro la Norvegia hanno fatto precipitare gli uomini di Gattuso fuori dalla Top 10.
Un calo che non compromette i playoff, ma pesa in vista del Mondiale
Il nuovo ranking non influisce sul percorso verso i playoff di marzo: l’Italia giocherà comunque per staccare il pass e cercare la qualificazione al Mondiale 2026. Il problema nasce però dopo: in caso di qualificazione, gli Azzurri non rientrerebbero tra le teste di serie nel sorteggio dei gironi. Un dettaglio che potrebbe complicare non poco il cammino iridato, aumentando il rischio di finire in gruppi più difficili.