Dove vedere Italia-Austria Mondiali U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni

Gli azzurrini del commissario tecnico Favo vogliono ottenere il pass per la finale del Mondiale
L'Italia U17 vuole la finale del Mondiale. Dopo aver superato l'Uzbekistan agli ottavi di finale (3-2) e il Burkina Faso ai quarti di finale (1-0), gli azzurrini guidati da Campaniello e allenati del commissario tecnico Favo sfideranno l'Austria con obiettivo il pass per l'ultimo atto della competizione, in programma in Qatar.

Italia-Austria U17, l'orario

La sfida tra Italia e Austria U17, valida per la semifinale del Mondiale di categoria, è in programma lunedì 24 novembre. Il calcio di inizio sarà alle 14:00 ore italiane. La partita sarà disputata all'Aspire Zone di Doha (Qatar).

Dove vedere Italia-Austria U17 in diretta tv?

Italia-Austria U17 sarà trasmessa in chiaro. La diretta tv della partita sarà su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre.

Italia-Austria U17, dove vederla in streaming

La semifinale del Mondiale sarà possibile seguirla in streaming attivo su RaiPlay, ma anche sul canale ufficiale FIFA+. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, con la possibilità di selezionare l'evento di riferimento una volta effettuato il login alla piattaforma.

Italia-Austria U17, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, Reggiani, Borasio, Mambuku; Prisco; Luongo, Steffanoni; Inacio; Arena, Lontani. Ct: Massimiliano Favo.

AUSTRIA (4-2-3-1): Posch; Hofmann, Ndukwe, Pokorny, Feldinger; Markovic, Weinhandl; Moser, Werner, Deshishku; Jozepovic. Ct: Manfred Zsak.

 

