Dove vedere Italia-Austria Mondiali U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni

L' Italia U17 vuole la finale del Mondiale . Dopo aver superato l'Uzbekistan agli ottavi di finale (3-2) e il Burkina Faso ai quarti di finale (1-0), gli azzurrini guidati da Campaniello e allenati del commissario tecnico Favo sfideranno l' Austria con obiettivo il pass per l'ultimo atto della competizione, in programma in Qatar.

Italia-Austria U17, l'orario

La sfida tra Italia e Austria U17, valida per la semifinale del Mondiale di categoria, è in programma lunedì 24 novembre. Il calcio di inizio sarà alle 14:00 ore italiane. La partita sarà disputata all'Aspire Zone di Doha (Qatar).

Dove vedere Italia-Austria U17 in diretta tv?

Italia-Austria U17 sarà trasmessa in chiaro. La diretta tv della partita sarà su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre.

Italia-Austria U17, dove vederla in streaming

La semifinale del Mondiale sarà possibile seguirla in streaming attivo su RaiPlay, ma anche sul canale ufficiale FIFA+. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, con la possibilità di selezionare l'evento di riferimento una volta effettuato il login alla piattaforma.

