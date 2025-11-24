Dove vedere Italia-Austria Mondiali U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni
L'Italia U17 vuole la finale del Mondiale. Dopo aver superato l'Uzbekistan agli ottavi di finale (3-2) e il Burkina Faso ai quarti di finale (1-0), gli azzurrini guidati da Campaniello e allenati del commissario tecnico Favo sfideranno l'Austria con obiettivo il pass per l'ultimo atto della competizione, in programma in Qatar.
Italia-Austria U17, l'orario
La sfida tra Italia e Austria U17, valida per la semifinale del Mondiale di categoria, è in programma lunedì 24 novembre. Il calcio di inizio sarà alle 14:00 ore italiane. La partita sarà disputata all'Aspire Zone di Doha (Qatar).
Dove vedere Italia-Austria U17 in diretta tv?
Italia-Austria U17 sarà trasmessa in chiaro. La diretta tv della partita sarà su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre.
Italia-Austria U17, dove vederla in streaming
La semifinale del Mondiale sarà possibile seguirla in streaming attivo su RaiPlay, ma anche sul canale ufficiale FIFA+. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, con la possibilità di selezionare l'evento di riferimento una volta effettuato il login alla piattaforma.
Italia-Austria U17, le probabili formazioni
ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, Reggiani, Borasio, Mambuku; Prisco; Luongo, Steffanoni; Inacio; Arena, Lontani. Ct: Massimiliano Favo.
AUSTRIA (4-2-3-1): Posch; Hofmann, Ndukwe, Pokorny, Feldinger; Markovic, Weinhandl; Moser, Werner, Deshishku; Jozepovic. Ct: Manfred Zsak.
