Italia, che attesa per i playoff mondiali: polverizzati i biglietti per il match con l'Irlanda del Nord
ROMA - Cresce l'attesa per i playoff mondiali che vedranno protagonista l'Italia. Gli azzurri scenderanno in campo giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20:45, contro l'Irlanda del Nord nella semifinale che si disputerà in gara unica alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Un appuntamento con la storia per il quale i tifosi hanno risposto come meglio non potevano: si va infatti verso il tutto esaurito. Dalle ore 12 di oggi, martedì 17 febbraio - quando è iniziata la vendita libera dei tagliandi - i biglietti di tutti i settori dell'impianto bergamasco sono andati polverizzati in un’ora e mezzo. Raggiunta quindi quota 23mila biglietti emessi, con poche centinaia di tagliandi per gli Skybox e per l’Hospitality ancora disponibili presso i centri di vendita autorizzati.
Playoff mondiali, Gattuso ringrazia i tifosi: "Scenderete in campo con noi"
"Grazie per questa ennesima dimostrazione d’affetto - commenta il Ct azzurro Gennaro Gattuso - il vostro tifo sarà fondamentale per aiutarci a raggiungere la finale. Il 26 marzo scenderete in campo con noi, insieme saremo ancora più forti e determinati".