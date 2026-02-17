Italia, che attesa per i playoff mondiali: polverizzati i biglietti per il match con l'Irlanda del Nord

ROMA - Cresce l'attesa per i playoff mondiali che vedranno protagonista l'Italia. Gli azzurri scenderanno in campo giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20:45, contro l'Irlanda del Nord nella semifinale che si disputerà in gara unica alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Un appuntamento con la storia per il quale i tifosi hanno risposto come meglio non potevano: si va infatti verso il tutto esaurito. Dalle ore 12 di oggi, martedì 17 febbraio - quando è iniziata la vendita libera dei tagliandi - i biglietti di tutti i settori dell'impianto bergamasco sono andati polverizzati in un’ora e mezzo. Raggiunta quindi quota 23mila biglietti emessi, con poche centinaia di tagliandi per gli Skybox e per l’Hospitality ancora disponibili presso i centri di vendita autorizzati.