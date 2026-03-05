Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Mondiali, perché l'Italia potrebbe essere ripescata se fallisse nei playoff© Getty Images

Mondiali, perché l'Italia potrebbe essere ripescata se fallisse nei playoff

A causa della guerra, l'Iran rischia di non partecipare. Il regolamento consente alla Fifa ampia facoltà di scelta per l'eventuale sostituzione. Che potrebbe rimettere in gioco anche gli azzurri se non riuscissero a qualificarsi negli spareggi
Xavier Jacobelli
1 min
La sera del 26 marzo, a Bergamo, l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali, alla cui fase finale gli azzurri non partecipano da due edizioni consecutive. Se vinceranno, il 31 marzo affronteranno in trasferta la vincente di Galles-Bosnia ed Erzegovina. Premesso che, se la Nazionale facesse fiasco per la terza volta di fila, meriterebbe di restare a casa, in questa malaugurata ipotesi ii

