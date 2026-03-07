Corriere dello Sport.it
Mistero Verratti, la preconvocazione con l'Italia diventa un caso. "Non gioca da gennaio", tifosi scettici sui social

Fa discutere la scelta del ct Ringhio Gattuso di inserire il centrocampista classe '92 tra i giocatori papabili in vista degli spareggi mondiali
2 min
TagsGattusoVerrattiMondiale 2026
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Mentre inizia a farsi sentire le tensione in vista dell'appuntamento di fine marzo con gli spareggi che dovranno dirci se l'Italia riuscirà a tornare a qualificarsi per la Coppa del Mondo, una sorprendente decisione del ct Gattuso ha lasciato tutti spiazzati e già fa discutere: la preconvocazione di Marco Verratti.

 

 

Verratti fermo da gennaio

Del centrocampista classe '92, lanciato dal Pescara e diventato grande nel Psg, si erano perse le tracce dopo che aveva lasciato il club francese per ripiegare, come molti suoi colleghi, verso il nuovo e remunerativo calcio arabo, firmando con i qatarioti dell'Al Duhail. Campionato poco competitivo, anticamera del pensionamento, e peraltro poco 'frequentato' da Verratti, sceso in campo da inizio stagione solamente in dieci occasioni, con un misero gol a referto. Inoltre, il torneo in Qatar è fermo da gennaio e difficilmente riprenderà vista la guerra esplosa in Medio Oriente.

Mossa disperata o uomo spogliatoio?

Questi gli elementi principlali che stanno facendo discutere, soprattutto a livello social, con i tifosi azzurri scettici rispetto a quella che sembra una mossa quasi disperata da parte di Gattuso. C'è però anche chi ipotizza che Verratti possa diventare un elemento importante all'interno dello spogliatoio, per trasmettere la sua esperienza nell'affrontare partite così decisive.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

