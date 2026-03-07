Mistero Verratti, la preconvocazione con l'Italia diventa un caso. "Non gioca da gennaio", tifosi scettici sui social

Verratti fermo da gennaio

Del centrocampista classe '92, lanciato dal Pescara e diventato grande nel Psg, si erano perse le tracce dopo che aveva lasciato il club francese per ripiegare, come molti suoi colleghi, verso il nuovo e remunerativo calcio arabo, firmando con i qatarioti dell'Al Duhail. Campionato poco competitivo, anticamera del pensionamento, e peraltro poco 'frequentato' da Verratti, sceso in campo da inizio stagione solamente in dieci occasioni, con un misero gol a referto. Inoltre, il torneo in Qatar è fermo da gennaio e difficilmente riprenderà vista la guerra esplosa in Medio Oriente.

Mossa disperata o uomo spogliatoio?

Questi gli elementi principlali che stanno facendo discutere, soprattutto a livello social, con i tifosi azzurri scettici rispetto a quella che sembra una mossa quasi disperata da parte di Gattuso. C'è però anche chi ipotizza che Verratti possa diventare un elemento importante all'interno dello spogliatoio, per trasmettere la sua esperienza nell'affrontare partite così decisive.