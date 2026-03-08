Giornata internazionale della donna, l'iniziativa della Figc: "Azzurra. Un'unica maglia, nessuna etichetta"

In occasione della giornata internazionale della donna , la FIGC sceglie di celebrare l’ 8 marzo attraverso il simbolo più forte dell'identità azzurra: la maglia della Nazionale . Nel visual della campagna di comunicazione ideata dalla Federazione e visibile sul sito istituzionale e sui canali social, la scritta “AZZURRA” diventa messaggio e dichiarazione di appartenenza . Non un’etichetta di genere, ma un’identità condivisa che non divide ma unisce. La campagna afferma un principio chiaro: il talento, l’impegno e il diritto di rappresentare l’Italia non hanno distinzione di genere né di alcun altro tipo. Esiste un’unica maglia, un’unica passione, un’unica Nazionale.

L'impegno della Figc per promuovere rispetto, pari opportunità e diritti per tutte le donne

Un claim che segue quello dello scorso anno, “Non è calcio femminile, è calcio”, ispirato a una frase pronunciata dal Ct della Nazionale femminile Andrea Soncin che sta accompagnando un percorso di rivoluzione culturale e linguistica all’interno della nostra società e del mondo del calcio. Con questo messaggio la FIGC rinnova il proprio impegno a promuovere, dentro e fuori dal campo, rispetto, pari opportunità e diritti per tutte le donne.

Gravina: "La maglia azzurra è un patrimonio comune come i diritti delle donne"

“La maglia azzurra è un patrimonio comune, nessuna etichetta di genere – afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina – così come devono esserlo i diritti delle donne, ogni giorno non solo l’8 marzo. Il calcio si offre strumento per un messaggio che accomuna l’intero Paese in un processo di compiuta responsabilità e di vera inclusione. Per questo, i principi che ci ispirano si racchiudono in un simbolo che unisce e non divide”.

