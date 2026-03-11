L’Italia chiamò! Solo venerdì 20 marzo la bandiera tricolore in regalo con il Corriere dello Sport-Stadio
Un appuntamento speciale in edicola per tutti gli appassionati azzurri. Tutte le info
L’Italia chiama, i tifosi rispondono. Solo venerdì 20 marzo, con il Corriere dello Sport-Stadio, i lettori riceveranno in omaggio la bandiera dell’Italia, il simbolo da sventolare per sostenere la nostra Nazionale nei play-off mondiali. Un appuntamento speciale per tutti gli appassionati azzurri: il tricolore pronto ad accompagnare ogni emozione e ogni momento decisivo della corsa verso il Mondiale. Non perdere l’occasione: il 20 marzo corri in edicola, alza il tricolore e sostieni l’Italia con il Corriere dello Sport-Stadio.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia