Il ct dell'Irlanda avvisa l'Italia: "Possiamo scrivere la storia e vogliamo farlo". Gattuso è avvisato
"Possiamo scrivere la storia e siamo intenzionati a farlo". Parola di Michael O'Neill, c.t. dell’Irlanda del Nord (e del Blackburn, squadra che milita nella B inglese) che in conferenza stampa ha elencato i nomi dei convocati per l’andata del playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali. La nazionale nord irlandese affronterà l’Italia di Gattuso il prossimo 26 marzo a Bergamo. "Superare due trasferte sarà una sfida enorme, ma abbiamo un'opportunità straordinaria e abbiamo intenzione di fare tutto il possibile per riuscirci".
O'Neill sicuro: "Possiamo andare al Mondiale"
Il ct O'Neill sa che l'impresa sarà molto difficile ma non vuol sentire parlare di missione impossibile: "Sono l'Italia e quindi è chiaro che sarà una partita molto, molto difficile. Su questo non c'è dubbio. Nella nostra rosa abbiamo tredici giocatori che militano nella Championship, quattro in Premier League e tutto il resto tra League One (terzo livello inglese) o altri tornei. Però contro la Germania, ad esempio, abbiamo dimostrato di poterci stare in questi playoff. Contro l'Italia ci servirà quel passo in più, se vogliamo vincere la partita e andare davvero ai Mondiali questa estate. La nostra intenzione è di dare tutto per riuscirci", ha concluso il tecnico.
Le scelte dell'Irlanda del Nord: tutti i convocati
L'unica novità tra i convocati è l'ala del Liverpool Kieran Morrison, 19enne per la prima volta nella rosa della sua Nazionale. Fuori tra gli altri Luke Southwood (Bristol Rovers), Ryan Johnson (AFC Wimbledon) e Ross McCausland (Aris Limassol), mentre Conor Bradley (la punta di diamante che gioca nel Liverpool) e Jamal Lewis (Preston North End) sono fuori gioco per infortunio. Ci sarà invece Josh Magennis, attuale bomber della squadra, il capitano Shea Charles, centrocampista del Southampton, e il numero dieci tutta fantasia Jamie Donley.
Portieri: Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Plymouth Argyle), Pierce Charles (Sheffield Wednesday), Josh Clarke (Partick Thistle, on loan from Celtic).
Difensori: Daniel Ballard e Trai Hume (Sunderland), Ciaron Brown e Brodie Spencer (Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Eoin Toal (Bolton Wanderers), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth).
Centrocampisti: Jamie Donley e Jamie McDonnell (Oxford United), George Saville (Luton Town), Alistair McCann (Preston North End), Shea Charles (Southampton), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Ethan Galbraith (Swansea City), Justin Devenny (Crystal Palace), Brad Lyons (Kilmarnock), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Liverpool).
Attaccanti: Josh Magennis (Exeter City), Dion Charles (Huddersfield Town), Callum Marshall (Vfl Bochum), Jamie Reid (Stevenage).
Il cammino dell'Irlanda del NordRispetto all'Italia, l'Irlanda del Nord è arrivata ai playoff in seguito al terzo posto nei gironi di qualificazione al Mondiale, possibile grazie ai risultati della Nations League. La squadra di O'Neill aveva vinto il proprio girone di Nations League ed è dunque ai playoff contro l'Italia per questo motivo, dopo aver chiuso il gruppo delle qualificazionia alle spalle di Germania, direttamente al Mondiale, e Slovacchia, anch'essa presente negli spareggi. Per questo l'Irlanda del Nord gioca la semifinale playoff fuori casa e farà lo stesso in caso di qualificazione alla finalissima, eventuale, contro Bosnia Herzegovina o Galles.
"Possiamo scrivere la storia e siamo intenzionati a farlo". Parola di Michael O'Neill, c.t. dell’Irlanda del Nord (e del Blackburn, squadra che milita nella B inglese) che in conferenza stampa ha elencato i nomi dei convocati per l’andata del playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali. La nazionale nord irlandese affronterà l’Italia di Gattuso il prossimo 26 marzo a Bergamo. "Superare due trasferte sarà una sfida enorme, ma abbiamo un'opportunità straordinaria e abbiamo intenzione di fare tutto il possibile per riuscirci".
O'Neill sicuro: "Possiamo andare al Mondiale"
Il ct O'Neill sa che l'impresa sarà molto difficile ma non vuol sentire parlare di missione impossibile: "Sono l'Italia e quindi è chiaro che sarà una partita molto, molto difficile. Su questo non c'è dubbio. Nella nostra rosa abbiamo tredici giocatori che militano nella Championship, quattro in Premier League e tutto il resto tra League One (terzo livello inglese) o altri tornei. Però contro la Germania, ad esempio, abbiamo dimostrato di poterci stare in questi playoff. Contro l'Italia ci servirà quel passo in più, se vogliamo vincere la partita e andare davvero ai Mondiali questa estate. La nostra intenzione è di dare tutto per riuscirci", ha concluso il tecnico.