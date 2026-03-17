Il ct dell'Irlanda avvisa l'Italia: "Possiamo scrivere la storia e vogliamo farlo". Gattuso è avvisato

"Possiamo scrivere la storia e siamo intenzionati a farlo". Parola di Michael O'Neill , c.t. dell’Irlanda del Nord (e del Blackburn, squadra che milita nella B inglese) che in conferenza stampa ha elencato i nomi dei convocati per l’andata del playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali . La nazionale nord irlandese affronterà l’Italia di Gattuso il prossimo 26 marzo a Bergamo . "Superare due trasferte sarà una sfida enorme, ma abbiamo un'opportunità straordinaria e abbiamo intenzione di fare tutto il possibile per riuscirci".

O'Neill sicuro: "Possiamo andare al Mondiale"

Il ct O'Neill sa che l'impresa sarà molto difficile ma non vuol sentire parlare di missione impossibile: "Sono l'Italia e quindi è chiaro che sarà una partita molto, molto difficile. Su questo non c'è dubbio. Nella nostra rosa abbiamo tredici giocatori che militano nella Championship, quattro in Premier League e tutto il resto tra League One (terzo livello inglese) o altri tornei. Però contro la Germania, ad esempio, abbiamo dimostrato di poterci stare in questi playoff. Contro l'Italia ci servirà quel passo in più, se vogliamo vincere la partita e andare davvero ai Mondiali questa estate. La nostra intenzione è di dare tutto per riuscirci", ha concluso il tecnico.