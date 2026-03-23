Italia-Irlanda del Nord con una grande novità per i tifosi: sarà la prima volta

Giovedì a Bergamo l' Italia di Gattuso si gioca tutto. È in ballo la partecipazione al prossimo Mondiale, dal quale manchiamo da due edizioni consecutive. Per evitare il terzo flop, che sarebbe catastrofico, la Nazionale deve battere nello stadio dell' Atalanta l' Irlanda del Nord nella sfida valida per le semifinali dei playoff . Qualora gli Azzurri riuscissero a vincere, il pass per la Coppa del Mondo dipenderebbe dalla finale playoff contro Galles o Bosnia. Insomma, giovedì la posta in palio è altissima e allora servirà davvero il supporto di tutti.

La novità per Italia-Irlanda del Nord

Ecco perché per la prima volta il servizio di audiodescrizione dedicato ai tifosi non vedenti e ipovedenti - che dal 2022 ha coinvolto più di 200 tifosi in tutti gli incontri casalinghi della Nazionale - sarà disponibile anche da remoto: fino a 500 persone potranno seguire la gara da casa, attraverso il proprio smartphone, collegandosi al servizio tramite un'app dedicata. "Un'iniziativa che conferma l'impegno della Federazione nel rendere il calcio sempre più inclusivo - spiega la Figc sul suo sito - abbattendo le barriere e offrendo a ogni tifoso la possibilità di condividere la passione per gli Azzurri, ovunque si trovi". Oltre al servizio da remoto, i tifosi non vedenti e ipovedenti dell'Istituto dei Ciechi di Milano potranno vivere il match con l'Irlanda del Nord direttamente allo Stadio di Bergamo, seguendolo dai propri smartphone attraverso un'audiocronaca dedicata e inclusiva.

Come fare

Per accedere al servizio di audiodescrizione bisognerà scaricare dal proprio smartphone l’app Connect Me Too dallo store (Apple Store o Play Store) e iscriversi con nome, cognome e un indirizzo e-mail valido. Dopo aver completato l’iscrizione verrà inviato via mail un codice di attivazione e, una volta inserito, sarà possibile selezionare l’evento Figc-Italia-Irlanda del Nord e inserire il codice OTP UNIVOCO: 32638.