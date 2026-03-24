Gattuso ai giocatori: "Non fate cazz...". La risposta di Spinazzola fa ridere tutta l'Italia

INVIATO A FIRENZE - Spinazzola ha testimoniato la leggerezza evocata da Gattuso quando il riscaldamento degli azzurri si stava concludendo con allunghi di cento metri. «Mi raccomando, attenzione. Non fate caz...» l’esortazione del commissario tecnico. Non si è fatta attendere la risposta, piena di ironia, dell’esterno del Napoli. «Mister, tranquillo, su questo siamo bravissimi!». L’intero gruppo è esploso in un boato di risate, poi l’allenamento è entrato nel vivo ed è calato il silenzio. Si sentivano dalla terrazza di Coverciano le indicazioni di Gigi Riccio, il vice di Gattuso, e si vedevano le righe tratteggiate con il gesso sul prato. Cinque canali offensivi per attaccare la difesa dell’Irlanda del Nord, simulata dalla sagome. Mancavano i calciatori impegnati domenica in campionato, tolto Frattesi, entrato solo negli ultimi minuti tra Fiorentina e Inter al Franchi, oltre agli infortunati. Tonali, bloccato al Camp Nou da un lieve problema muscolare nella partita di Champions, ha lavorato in palestra, ma oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Gattuso è convinto di recuperarlo per la semifinale.