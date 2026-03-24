Italia, un bagno d'umiltà

Con l’aria che tira, anche Gattuso risulta un po’ meno Ringhio e un po’ più Mario Draghi o Mario Monti. È l’uomo della disperazione che magari non piace a tutti, ma che tutti si fanno piacere, perchè non è questa la situazione per essere partigiani, faziosi, magari schizzinosi. Gattuso guida una compagine d’emergenza per la stagione più critica dell’Italia azzurra, intesa come potenza mondiale del calcio. Dif