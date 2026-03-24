Palestra alla prima convocazione: "La Nazionale è un sogno per tutti. Sento la responsabilità di vestire questa maglia"

Per la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord a Bergamo, l'Italia potrà contare su una delle rivleazioni più belle del campionato in corso, Marco Palestra . La Serie A ha scoperto il suo talento cristallino grazie alla grande stagione che sta facendo con la maglia del Cagliari : titolare inamovibile della formazione di Pisacane, un gol e quattro assist per l'esterno in prestito dall'Atalanta. Dopo prestazioni di altissima qualità, Gattuso non ha potuto fare altro che convocarlo per la sua prima volta in Nazionale maggiore. Prima volta che coincide con una partita delicatissima per gli Azzurri, che si giocano un posto nella finale playoff per andare al Mondiale.

Le parole di Palestra

"La Nazionale è un sogno, per tutti", ha affermato Palestra ai microfoni di Vivo Azzurro TV. "Certo, comunque ci credevo e sono molto contento di essere qui". In Serie A si è messo in forma per gli sprint sulla fascia, rimanendo sempre lucido nell'ultima scelta nonostante la tanta corsa. Eppre c'è stato un tempo in cui Palestra era tra i più lenti: "In under 15, perché ero un po' più indietro fisicamente rispetto agli altri. Ma i mister non mi hanno mai messo in disparte o fatto sentire in difetto e la famiglia mi è sempre stata accanto. Tutti mi hanno accolto benissimo e il ct mi ha messo davvero a mio agio".

"Contro l'Irlanda del Nord una delle gare più importanti degli ultimi anni"

Inevitabilmente l'emozione di Palestra per la prima chiamata nella Nazionale maggiore è enorme. Ma per metabolizzarla ci sarà tempo, ora la testa deve essere subito alla sfida di giovedi, la semifinale contro l'Irlanda del Nord: "Una delle gare più importanti degli ultimi anni. Anche se è la prima volta che sono qua, sento l'importanza del match e la responsabilità di vestire questa maglia. Ci stiamo allenando bene, vedo un gruppo concentratissimo ma anche libero mentalmente, perché l'aspetto psicologico può fare la differenza".

Palestra ringrazia Silvio Baldini

A gioire per la prima convocazione in Nazionale maggiore di Palestra e Pisilli è stato anche il ct dell'Italia U21 Silvio Baldini: "Per noi è un successo. Vuol dire che abbiamo partecipato a questa crescita: d’altronde a settembre nessuno avrebbe pensato che sarebbero stati pronti per questi spareggi. Tutto ciò ci rende orgogliosi, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta". Lo stesso Palestra ha commentato le parole dell'allenatore elogiandolo per il lavoro fatto con lui: "Anche lui mi ha aiutato tanto e dato molti consigli: se sono qua è anche grazie a lui e al suo staff".