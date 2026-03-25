Il Mondiale fa guadagnare anche i club: la Fifa stanzia 355 milioni per le società

INVIATO A FIRENZE - Anche i club di Serie A sono interessati al Mondiale e godranno di un beneficio economico se l’Italia riuscirà a qualificarsi. Infantino e Al Khelaifi, presidente dell’Eca (European Club Association), nel 2023 hanno firmato una nuova intesa, potenziando il “Fifa Club Benefits Programme” per le edizioni 2026 e 2030. L’ammontare destinato alle società passerà dai 209 milioni di dollari erogati in Qatar ai 355 previsti per il Mondiale in Canada, Usa e Messico con un incremento di quasi il 70% (146 milioni in più).