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Il Mondiale fa guadagnare anche i club: la Fifa stanzia 355 milioni per le società

Se l'Italia riuscirà a qualificarsi ecco i soldi. L'Inter la squadra che potrebbe incassare di più
Fabrizio Patania
2 min
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INVIATO A FIRENZE - Anche i club di Serie A sono interessati al Mondiale e godranno di un beneficio economico se l’Italia riuscirà a qualificarsi. Infantino e Al Khelaifi, presidente dell’Eca (European Club Association), nel 2023 hanno firmato una nuova intesa, potenziando il “Fifa Club Benefits Programme” per le edizioni 2026 e 2030. L’ammontare destinato alle società passerà dai 209 milioni di dollari erogati in Qatar ai 355 previsti per il Mondiale in Canada, Usa e Messico con un incremento di quasi il 70% (146 milioni in più).

I soldi che arrivano dal Mondiale

Alle 48 federazioni non è ancora stata comunicata la ripartizione precisa del “risarcimento”. «Ogni club che porterà almen o un calciatore al Mondiale verrà ricompensato, indipendentemente che la propria nazionale si qualifichi». Sono compresi i gironi di qualificazione e i playoff: è previsto un indennizzo per ogni giorno trascorso dai “nazionali” a beneficio dei club detentori del cartellino. In Qatar, per la fase finale la ricompensa era di 10 mila dollari (8500 euro) al giorno. Cifra destinata a salire. Prendiamo il caso dell’Inter con cinque giocatori (Bastoni, Dimarco, Frattesi, Barella, Pio Esposito) nel gruppo di Gattuso: l’Italia al Mondiale, considerando un mese tra preparazione e girone, significherebbe l’incasso minimo di un milione per il club nerazzurro. L’Italia al Mondiale garantirebbe alla Serie A una torta di circa 7-8 milioni da dividere per 26 giocatori. 

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