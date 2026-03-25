Italia U17, impresa in rimonta contro il Portogallo: Perillo brilla, Landi la decide

Italia U17-Portogallo U17, primo tempo horror degli Azzurrini

In un girone di qualificazione che comprende anche Islanda e Romania, l'Italia si trova subito di fronte l'ostacolo più impegnativo: il Portogallo campione d'Europa in carica, con cui gli Azzurrini hanno alternato gioie e dolori nel recente passato. A Gubbio, tra le mura dello stadio "Pietro Barbetti", la formazione allenata dal ct Franceschini va subito sotto, pagando a caro prezzo una disattenzione che consente a Gustavo Guerra di infilare il portiere Lupo. Al quarto d'ora, le cose si complicano: lancio lungo a cercare Ferreirinha, che approfitta dell'uscita avventata dell'estremo difensore azzurro e deposita in fondo al sacco il gol del raddoppio. È già 2-0. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, con il solito Diego Perillo a suonare la carica, ma senza centrare il bersaglio grosso all'alba dell'intervallo.

Italia U17, reazione e rimonta completata: Perillo sugli scudi, Landi la decide

Nella ripresa, cambia tutto. L'Italia U17 entra in campo con il giusto atteggiamento e trova subito il gol che riapre la contesa, proprio con Perillo, lesto nel finalizzare sotto porta l'incursione di Fugazzola, suo compagno di reparto. Ancora protagonista il centravanti dell'Empoli U17, gioiello del settore giovanile toscano. Passano cinque minuti e gli Azzurrini agganciano i rivali, manovrando al limite dell'area e andando a segno con la zampata vincente di Okon Engstler, che si inserisce sul traversone dalla sinistra di Corigliano e spiazza l'incolpevole Marques. È il momento delle sostituzioni, ma la nazionale lusitana subisce il contraccolpo psicologico e rischia in fase di impostazione. È proprio dal giro palla ospite che nasce la rete che vale il tris dell'Italia: squadra aggressiva a ridosso dei 16 metri portoghesi e il neo entrato Jacopo Landi che approfitta dell'errore di Marques, soffiando la sfera agli avversari e trovando davanti a sé la porta completamente sguarnita. È 3-2. Nel finale, prova il forcing la selezione di José Lima, ma senza particolare fortuna. Nel recupero, c'è spazio anche per un clamoroso palo colpito dallo stesso Landi, che va ad un passo dal poker e dalla doppietta personale. Tre punti di platino per i ragazzi di Franceschini, che aprono al meglio questo percorso verso il prossimo Europeo di categoria.