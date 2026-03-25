La frecciate del ct dell'Irlanda del Nord all'Italia: "Vi rispettiamo, ma non avete i Totti e i Del Piero. E grazie per..."

INVIATA A BERGAMO - Il titolo, o l'onestà, arriva alla fine. Michael O'Neill, ct dell'Irlanda del Nord, passa gran parte della conferenza stampa prima della partita contro l'Italia a complimentarsi con gli Azzurri e, in particolare, con Gattuso: "Lo stimo adesso e lo stimavo da calciatore. Ha preso una situazione non facile e sta facendo bene". Poi però, a domanda di un cronista italiano, ammette: "L'Italia ha un centrocampo forte e anche un attacco. Ma non ci sono più i Totti o i Del Piero quindi direi che la forza è il gruppo. E poi sappiamo che c'è molta pressione sull'Italia, abbiamo fatto vedere ai giocatori i vostri articoli, quindi grazie". La sensazione è che l'Irlanda del Nord (con il ct c'è il difensore e capitano Trai Hume, del Sunderland) ci creda molto più rispetto a quanto dicano le parole: "Credo fortemente in questo gruppo, giovane e senza paura - spiega O'Neill -. Abbiamo tutto da guadagnare, c'è tanta aspettativa sull'Italia essendo una grande nazione. Noi non dobbiamo essere troppo intimoriti e non avere paura anche di questo stadio, che mi ricorda quello di Belfast".