Italia, e a noi over chi ci pensa?

A casa no, nella maniera più assoluta. A casa devono restarci gli irlandesi e poi i gallesi o i bosniaci. Noi no. Noi dobbiamo andare in America, anche se questo Mondiale, grazie all’acume finanziario di Infantino, sembra fatto su misura per le agenzie di viaggio e le compagnie aeree più che per il gioco del calcio. Lo so, è una pretesa.

Noi over 60 col fegato gonfio di rabbia e i giovani under 30 con un ri