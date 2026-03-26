Italia, e a noi over chi ci pensa?

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A casa no, nella maniera più assoluta. A casa devono restarci gli irlandesi e poi i gallesi o i bosniaci. Noi no. Noi dobbiamo andare in America, anche se questo Mondiale, grazie all’acume finanziario di Infantino, sembra fatto su misura per le agenzie di viaggio e le compagnie aeree più che per il gioco del calcio. Lo so, è una pretesa.
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