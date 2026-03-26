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giovedì 26 marzo 2026
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Italia, e a noi over chi ci pensa?

Leggi il commento sull'avvicinamento alla semifinale playoff con l'Irlanda del Nord
Alberto Polverosi
1 min
TagsItaliaIrlanda del NordPlayoff Mondiali 2026
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A casa no, nella maniera più assoluta. A casa devono restarci gli irlandesi e poi i gallesi o i bosniaci. Noi no. Noi dobbiamo andare in America, anche se questo Mondiale, grazie all’acume finanziario di Infantino, sembra fatto su misura per le agenzie di viaggio e le compagnie aeree più che per il gioco del calcio. Lo so, è una pretesa.

Noi over 60 col fegato gonfio di rabbia e i giovani under 30 con un ri

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