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giovedì 26 marzo 2026
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Serena, una ventata d’ottimismo: "Italia ai Mondiali, l’Irlanda del Nord non può spaventarci"

Leggi l'intervista esclusiva all'ex attaccante della Nazionale, che partecipò ai Mondiali del 1990
Lorenzo Scalia
1 min
TagsAldo SerenaItaliaPlayoff Mondiali 2026
Italia

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Tutte le notizie sulla squadra

Aldo Serena, ex attaccante di Inter, Milan, Juventus e Nazionale, tifa per la squadra di Gattuso, impegnata nei playoff per i Mondiali. E come tutti gli italiani spera di vedere gli azzurri protagonisti nel torneo che si disputerà in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Serena, si immagina un

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