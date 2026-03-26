I tifosi dell'Italia 'invadono' di commenti l'Irlanda del Nord: ecco cosa sta succedendo
Italia-Irlanda del Nord, valida per l'accesso alla finale contro la vincente tra Galles e Bosnia, si giocherà giovedì 26 marzo alle 20:45, ma la sfida per i tifosi italiani è iniziata molto prima grazie all'iniziativa di Calciatori Brutti che hanno inaugurato la 'settimana santa' in cui la community azzurra scaglierà le proprie 'macumbe' contro l'Irlanda del Nord per partecipare nuovamente ai Mondiali.
Gufata contro l'Irlanda del Nord: ecco cosa hanno fatto gli italiani
La qualità della Nazionale italiana non viene di certo messa in dubbio, ma meglio avere una certezza in più ed affidarsi alla scaramanzia che non guasta mai. I tifosi italiani, non si sono di certo lasciati scappare l'occasione per invadere i profili social dei nostri prossimi avversari per complimentarsi per il passaggio del turno. Sotto consiglio di Calciatori Brutti, c'è stata una vera e propria invasione azzurra che ha commentato gli ultimi post pubblicati dall'Irlanda del Nord sui social, commentando con "complimenti per la qualificazione", il tutto accompagnato dalla famosissima emoticon gufo del malaugurio. I commenti sulla pagina ufficiale dei nostri avversari si sono triplicati, in alcuni casi arrivando a sfiorare anche i 10mila. Dopo le mancate qualificazioni nel 2018 e nel 2022, i tifosi dell'Italia si appiglierebbero a tutto pur di scongiurare, nuovamente, la mancata qualificazione ai Mondiali e la simpatica mobilitazione di massa avvenuta in queste ore ne è la prova. I tifosi Azzurri hanno fatto la loro parte, attirando la 'sfortuna' sulla nazionale nordirlandese, ora tocca agli 11 di Gattuso metterci il loro nei 90 minuti decisivi.
L'Italia gufa, ma l'Irlanda del Nord non ci sta e risponde
Il simpatico siparietto social che ha visto i tifosi della Nazionale italiana inondare di commenti i post social della Nazionale nordirlandese, però, non si è concluso con l'invasione azzurra, ma ha avuto un seguito alquanto bizzarro. Infatti, dopo le numerosissime gufate dei tifosi azzurri, è arrivata la contro-gufata ufficiale. L'Irlanda del Nord non è rimasta a guardare e ha commentato il post di Calciatori Brutti che ha dato il via alla 'battaglia' con una serie di emoticon che indicherebbero che hanno accettato la simpatica sfida; però il commento nordirlandese non si è limitato a questo, infatti, è arrivata anche l'emoticon del gufo, segnale che hanno deciso, non solo di partecipare alla battaglia, ma di rispondere a tono.
Italia-Irlanda del Nord, valida per l'accesso alla finale contro la vincente tra Galles e Bosnia, si giocherà giovedì 26 marzo alle 20:45, ma la sfida per i tifosi italiani è iniziata molto prima grazie all'iniziativa di Calciatori Brutti che hanno inaugurato la 'settimana santa' in cui la community azzurra scaglierà le proprie 'macumbe' contro l'Irlanda del Nord per partecipare nuovamente ai Mondiali.
Gufata contro l'Irlanda del Nord: ecco cosa hanno fatto gli italiani
La qualità della Nazionale italiana non viene di certo messa in dubbio, ma meglio avere una certezza in più ed affidarsi alla scaramanzia che non guasta mai. I tifosi italiani, non si sono di certo lasciati scappare l'occasione per invadere i profili social dei nostri prossimi avversari per complimentarsi per il passaggio del turno. Sotto consiglio di Calciatori Brutti, c'è stata una vera e propria invasione azzurra che ha commentato gli ultimi post pubblicati dall'Irlanda del Nord sui social, commentando con "complimenti per la qualificazione", il tutto accompagnato dalla famosissima emoticon gufo del malaugurio. I commenti sulla pagina ufficiale dei nostri avversari si sono triplicati, in alcuni casi arrivando a sfiorare anche i 10mila. Dopo le mancate qualificazioni nel 2018 e nel 2022, i tifosi dell'Italia si appiglierebbero a tutto pur di scongiurare, nuovamente, la mancata qualificazione ai Mondiali e la simpatica mobilitazione di massa avvenuta in queste ore ne è la prova. I tifosi Azzurri hanno fatto la loro parte, attirando la 'sfortuna' sulla nazionale nordirlandese, ora tocca agli 11 di Gattuso metterci il loro nei 90 minuti decisivi.