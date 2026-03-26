I tifosi dell'Italia 'invadono' di commenti l'Irlanda del Nord: ecco cosa sta succedendo 

L'Italia gufa, ma l'Irlanda del Nord non ci sta e risponde

Il simpatico siparietto social che ha visto i tifosi della Nazionale italiana inondare di commenti i post social della Nazionale nordirlandese, però, non si è concluso con l'invasione azzurra, ma ha avuto un seguito alquanto bizzarro. Infatti, dopo le numerosissime gufate dei tifosi azzurri, è arrivata la contro-gufata ufficiale. L'Irlanda del Nord non è rimasta a guardare e ha commentato il post di Calciatori Brutti che ha dato il via alla 'battaglia' con una serie di emoticon che indicherebbero che hanno accettato la simpatica sfida; però il commento nordirlandese non si è limitato a questo, infatti, è arrivata anche l'emoticon del gufo, segnale che hanno deciso, non solo di partecipare alla battaglia, ma di rispondere a tono.