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venerdì 27 marzo 2026
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Italia, giochiamocela con Esposito

Leggi il commento sugli azzurri di Gattuso dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord
Alberto Polverosi
1 min
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Tutte le notizie sulla squadra

Cinque minuti da vecchia grande Italia sono bastati per piegare la resistenza dell’Irlanda e gli altri quaranta per riemergere dalla pochezza del primo tempo, per tornare a giocare un bel calcio, per ritrovare un po’ di certezze, per sentirsi ancora Italia. In quei cinque minuti la Nazionale si è scatenata, come percorsa da una scarica di adrenalina. Un gol sbagliato da Retegui, un diagonale micidiale di Kean deviato in angolo e alla fine la sventola di

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