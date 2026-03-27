Italia, giochiamocela con Esposito

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Cinque minuti da vecchia grande Italia sono bastati per piegare la resistenza dell’Irlanda e gli altri quaranta per riemergere dalla pochezza del primo tempo, per tornare a giocare un bel calcio, per ritrovare un po’ di certezze, per sentirsi ancora Italia. In quei cinque minuti la Nazionale si è scatenata, come percorsa da una scarica di adrenalina. Un gol sbagliato da Retegui, un diagonale micidiale di Kean deviato in angolo e alla fine la sventola di Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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