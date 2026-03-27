"Italia brutta e noiosa", i quotidiani nordirlandesi attaccano la Nazionale di Gattuso e salvano solo un giocatore

L' Italia conquista la finale dei playoff di qualificazione al Mondiale . Battuta l' Irlanda del Nord per 2-0 grazie alle reti di Tonali e Kean . Dopo un primo tempo poco concreto per gli Azzurri, la squadra di Gattuso nella ripresa è riuscita a sbloccare la partita e raddoppiare, assicurandosi un posto nella finale dove affronterà la Bosnia . Non sarà stata la miglior Italia a livello di gioco, ma la questione fondamentale, visti i precedenti, era solo quella quella di portare a casa il risultato. Un atteggiamento che ha dato i suoi frutti, ma che non è piaciuto ai nordirlandesi.

"Italia poco convincente, erano alla nostra portata"

Basta farsi un giro sui principali quotidiani nordirlandesi per capire l'umore del giorno dopo la loro eliminazione dai playoff. Il Times definisce la prestazione dell'Italia "poco convincente". Non ne fanno un dramma per l'eliminazione: "Non c'è nulla di cui vergognarsi nell'uscire di scena contro una squadra 57 posizioni più in alto nel ranking mondiale, ma l'Italia somiglia più al Paese che ha perso i playoff nelle ultime due campagne mondiali che ai quattro volte campioni del mondo, e l'Irlanda del Nord non ha giocato da 'piccola squadra'". Parole poco gentili nei confronti degli Azzurri, la vittoria non basta per convincere gli sconfitti: "Non sono ai livelli di una volta. È snervante. Pensavo fossero alla nostra portata. Diventare la prima squadra ex campione a saltare tre Mondiali consecutivi è un pensiero impensabile per l'Italia, e il nervosismo è rimasto fino all'intervallo". Sull'editoriale online, hanno descritto così i momenti dopo il gol di Tonali che ha sbloccato la partita: "L'Italia ha festeggiato con sollievo, ma era ancora piena di nervosismo. Se Jamie Donley avesse controllato il terribile passaggio di Donnarumma, l'Irlanda del Nord si sarebbe trovata in una posizione ottima per pareggiare. Quell'istante è stato il momento più vicino a un pareggio peri nordirlandesi". Ma così non è andata.

Italia, le critiche dalla stampa nordirlandese

Sulla stessa linea il Belfast Telegraph: "L'Italia è stata brutta e interessata solo a portare a termine il lavoro. Non è la fine del mondo il fatto che l’Irlanda del Nord non sia riuscita a superare la tempesta in Italia, anche se per il momento lo sembra". Per il giornale nordirlandese è evidente come sia centrale il fatto di esaltare la prestazione della propria nazionale, non apparsa particolarmente brillante, ma loro ovviamente la vedono in maniera diversa: "Una nazionale dal grande cuore che è andata vicina a battere un’Italia brutta e interessata esclusivamente a portare a termine il lavoro".

"Tonali, l'uomo delle grandi occasioni"

L'unico da salvare per la stampa britannica è Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle è stato tra i migliori, se non il migliore tra gli Azzurri: prima il bel gol che ha sbloccato una partita che stava diventando spigolosa, e poi la grande palla per Kean che ha portato al raddoppio definitivo. Il Daily Mail ha scritto che Tonali "ha dimostrato di essere l’uomo dalle grandi occasioni. "Qualunque cosa riservi il futuro a Sandro Tonali quest'estate, ha ancora la possibilità di partecipare ai Mondiali". Le voci di mercato sul suo conto e un possibile addio dal Newcastle sono sempre più insistenti.