L'Italia, l'Irlanda del Nord e la favola della volpe e l'uva

Che gli azzurri non abbiano disputato una grande partita è stato assodato. Ma s'impone citare Esopo se a pontificare sono i nordirlandesi, assenti al Mondiale da 40 anni e gli inglesi, che un titolo e basta l'hanno vinto nel 1966. Con un gol fantasma