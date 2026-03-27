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L'Italia, l'Irlanda del Nord e la favola della volpe e l'uva 

Che gli azzurri non abbiano disputato una grande partita è stato assodato. Ma s'impone citare Esopo se a pontificare sono i nordirlandesi, assenti al Mondiale da 40 anni e gli inglesi, che un titolo e basta l'hanno vinto nel 1966. Con un gol fantasma
1 min
TagsItaliaIrlanda del Nord
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In inglese, la favola s'intitola The fox and the grapes, la volpe e l'uva. Avverte: "When the fox couldn't reach the grapes, she said they were sour grapes" (quando la volpe non riuscì a raggiungere l'uva, disse che era acerba). La citazione dell'immortale Esopo s'impone, scorrendo gli acidi commenti d'Oltremanica alla vittoria dell'Italia nella semifinale playoff, costata all'Irlanda del Nord l'ennesima eliminazione dalla corsa

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