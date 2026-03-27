L'Italia, l'Irlanda del Nord e la favola della volpe e l'uva 

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In inglese, la favola s'intitola The fox and the grapes, la volpe e l'uva. Avverte: "When the fox couldn't reach the grapes, she said they were sour grapes" (quando la volpe non riuscì a raggiungere l'uva, disse che era acerba). La citazione dell'immortale Esopo s'impone, scorrendo gli acidi commenti d'Oltremanica alla vittoria dell'Italia nella semifinale playoff, costata all'Irlanda del Nord l'ennesima eliminazione dalla corsa
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