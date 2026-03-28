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Muharemovic del Sassuolo senza freni: "La Bosnia teme solo Dio, vogliamo mangiarci gli italiani"

Il difensore neroverde non ha dubbi: "Divoreremo chiunque si presenti"
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Per far capire l'aria che tira - e tirerà in Bosnia - arrivano le parole del difensore del Sassuolo Muharemovic, tra i migliori - con un super salvataggio - contro il Galles. Eccole: "Credetemi, è difficile trovare le parole giuste. Credetemi, faccio fatica a stare in piedi, ma grazie a Dio abbiamo vinto e abbiamo dimostrato che lottiamo sempre fino alla fine. Ora andiamo a dare una lezione a questi italiani che verranno a Zenica e alla fine festeggeremo tutti insieme. Teniamo solo Dio, vogliamo mangiarci gli italiani e divorarci chiunque verrà lì".

Muharemovic, una delle stelle del Sassuolo

Cresciuto nelle giovanili della Juve, 23 anni, nato a Lubiana, difensore centrale che parla cinque lingue (italiano, bosniaco, inglese, sloveno e tedesco), arriva in Italia a 18 anni nel settore giovanile della Juventus. Due anni fa passa in prestito al Sassuolo che lo acquista per due milioni. Cresce prima in B e poi in A e oggi vale almeno 10 volte tanto. Titolare inamovibile del Sassuolo di Grosso (in questa stagione ha saltato una partita per scelta tecnica, due per un problema fisico e una per squalifica, poi sempre in campo), si sta prendendo anche la Bosnia: da settembre non ha saltato neppure un minuto. Fisico, testa, personalità dentro e fuori dal campo: Muharemovic in poco tempo è diventato un leader. E le dichiarazioni con cui sfida il suo paese d'adozione, l'Italia, lo dimostrano.

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