Bosnia-Italia, designato Turpin: con l'arbitro francese un precedente da incubo per gli azzurri

ROMA - Squadra arbitrale quasi interamente francese per Bosnia-Italia, finale dei playoff in programma martedì (31 marzo) con in palio il pass per i Mondiali 2026. A dirigere la sfida di Zenica sarà infatti Clement Turpin che sarà assistito dai connazionali Nicolas Dagos e Benjamin Pages, mentre il IV ufficiale di gara sarà lo spagnolo José Maria Sanchez (con i francesi Jerom Brisard e Willy Delajod nei ruoli di Var e Avar).