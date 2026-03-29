Bosnia-Italia, designato Turpin: con l'arbitro francese un precedente da incubo per gli azzurri
ROMA - Squadra arbitrale quasi interamente francese per Bosnia-Italia, finale dei playoff in programma martedì (31 marzo) con in palio il pass per i Mondiali 2026. A dirigere la sfida di Zenica sarà infatti Clement Turpin che sarà assistito dai connazionali Nicolas Dagos e Benjamin Pages, mentre il IV ufficiale di gara sarà lo spagnolo José Maria Sanchez (con i francesi Jerom Brisard e Willy Delajod nei ruoli di Var e Avar).
Bosnia-Italia, designato l'arbitro Turpin
Una designazione anticipata dal nostro Edmondo Pinna nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, con il 43enne Turpin che alla vigilia era considerato in pole per una partita che si annuncia caldissima. 'Monsieur trequarti' è il soprannome del direttore di gara francese (perché fra le sue particolarità, ’è quella di arbitrare sempre con la casacca a maniche lunghe tirate su fino a mezzo avambraccio) che fa però tremare gli azzurri.
C'è un precedente da incubo per gli azzurri
Se da una parte è infatti vero che Turpin ha una grande esperienza (oltre 100 gare in ambito Uefa), con alle spalle tre Europei (2016 in Francia, 2021 itinerante, 2024 in Germania) e due Mondiali (2018 in Russia e 2022 in Qatar), ma fra i cinque precedenti con la nostra Nazionale (5: tre vittorie e 2 sconfitte) c’è pure Italia-Macedona a Palermo, disastroso playoff mondiale che vide gli azzurri fallire la qualificazione per il Qatar.
ROMA - Squadra arbitrale quasi interamente francese per Bosnia-Italia, finale dei playoff in programma martedì (31 marzo) con in palio il pass per i Mondiali 2026. A dirigere la sfida di Zenica sarà infatti Clement Turpin che sarà assistito dai connazionali Nicolas Dagos e Benjamin Pages, mentre il IV ufficiale di gara sarà lo spagnolo José Maria Sanchez (con i francesi Jerom Brisard e Willy Delajod nei ruoli di Var e Avar).
Bosnia-Italia, designato l'arbitro Turpin
Una designazione anticipata dal nostro Edmondo Pinna nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, con il 43enne Turpin che alla vigilia era considerato in pole per una partita che si annuncia caldissima. 'Monsieur trequarti' è il soprannome del direttore di gara francese (perché fra le sue particolarità, ’è quella di arbitrare sempre con la casacca a maniche lunghe tirate su fino a mezzo avambraccio) che fa però tremare gli azzurri.