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Bosnia-Italia, designato Turpin: con l'arbitro francese un precedente da incubo per gli azzurri

Sarà il 43 enne 'monsieur trequarti' a dirigere la finale playoff a Zenica, con il palio il pass per i Mondiali 2026: tutti i dettagli
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ROMA - Squadra arbitrale quasi interamente francese per Bosnia-Italia, finale dei playoff in programma martedì (31 marzo) con in palio il pass per i Mondiali 2026. A dirigere la sfida di Zenica sarà infatti Clement Turpin che sarà assistito dai connazionali Nicolas Dagos e Benjamin Pages, mentre il IV ufficiale di gara sarà lo spagnolo José Maria Sanchez (con i francesi Jerom Brisard e Willy Delajod nei ruoli di Var e Avar).

Bosnia-Italia, designato l'arbitro Turpin

Una designazione anticipata dal nostro Edmondo Pinna nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, con il 43enne Turpin che alla vigilia era considerato in pole per una partita che si annuncia caldissima. 'Monsieur trequarti' è il soprannome del direttore di gara francese (perché fra le sue particolarità, ’è quella di arbitrare sempre con la casacca a maniche lunghe tirate su fino a mezzo avambraccio) che fa però tremare gli azzurri.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

C'è un precedente da incubo per gli azzurri

Se da una parte è infatti vero che Turpin ha una grande esperienza (oltre 100 gare in ambito Uefa), con alle spalle tre Europei (2016 in Francia, 2021 itinerante, 2024 in Germania) e due Mondiali (2018 in Russia e 2022 in Qatar), ma fra i cinque precedenti con la nostra Nazionale (5: tre vittorie e 2 sconfitte) c’è pure Italia-Macedona a Palermo, disastroso playoff mondiale che vide gli azzurri fallire la qualificazione per il Qatar.

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ROMA - Squadra arbitrale quasi interamente francese per Bosnia-Italia, finale dei playoff in programma martedì (31 marzo) con in palio il pass per i Mondiali 2026. A dirigere la sfida di Zenica sarà infatti Clement Turpin che sarà assistito dai connazionali Nicolas Dagos e Benjamin Pages, mentre il IV ufficiale di gara sarà lo spagnolo José Maria Sanchez (con i francesi Jerom Brisard e Willy Delajod nei ruoli di Var e Avar).

Bosnia-Italia, designato l'arbitro Turpin

Una designazione anticipata dal nostro Edmondo Pinna nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, con il 43enne Turpin che alla vigilia era considerato in pole per una partita che si annuncia caldissima. 'Monsieur trequarti' è il soprannome del direttore di gara francese (perché fra le sue particolarità, ’è quella di arbitrare sempre con la casacca a maniche lunghe tirate su fino a mezzo avambraccio) che fa però tremare gli azzurri.

 

 

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