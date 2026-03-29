Politano e Gatti scacciano via i fantasmi dell'Italia: "Con la Bosnia senza paura, pensiamo solo al Mondiale"

Anche Federico Gatti ha preso la parola in questa lunga antivigilia azzurra. Il difensore della Juventus ripercorre gli stessi concetti espressi dal compagno di squadra Politano, partendo proprio dai fantasmi di Bergamo: "Diciamo che non li ho vissuti personalmente, però so che c'era un'aria, e c'è tutt'ora... D'altro canto hai il peso di un Paese sulle spalle, però poi bisogna anche avere un po' di leggerezza, tra virgolette. Disputeremo una partita in cui ci giocheremo tantissimo e che ci può cambiare il futuro, quindi sarà importante approcciarla al massimo e non sprecare troppe energie nei giorni prima".

Quanto al clima, sia meteo che ambientale, che attende l'Italia a Zenica, Gatti non si mostra preoccupato: "A me non piace che prima delle partite si parli troppo e che parlino tutti... noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e non ci interessano le condizioni che troveremo, dal campo pesante al pubblico, dovremo essere bravi a farci trovare pronti a tutto, a dare il 100% e a portarla a casa".

Sarà lo spirito a fare la differenza per Gatti: "Oltre a tirare fuori tutte le energie disponibili per questa gara, sono sicuro che ci sarà lo spirito di 'morire per il compagno'. Se così sarà allora avremo sicuramente dei buoni risultati. A parlare alla fine è sempre il campo, però con quello spirito su ogni pallone ce la possiamo fare".