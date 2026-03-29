Il folle viaggio di due tifosi della Bosnia: da Chicago a Zenica con il sogno Mondiale

La sfida decisiva per il Mondiale contro l'Italia sta richiamando bosniaci da tutto il mondo. Tra loro ci sono Samel, 49 anni, e suo figlio Amel, in arrivo da Chicago, negli Stati Uniti, dove Samel si trasferì nel 1994 durante la guerra. Per lui è un doppio ritorno a casa, visto che sua madre vive nelle vicinanze di Zenica, dove si trova lo stadio che ospiterà il match. "Ovviamente mi aspetto che vinciamo - racconta, mentre sale sull'aereo che da Vienna lo porterà a Sarajevo - ma l'Italia è una potenza calcistica da tanto tempo. Sarà dura". Samel non considera quello contro il Galles un miracolo, "la squadra è giovane e i giocatori sono in grande ascesa".