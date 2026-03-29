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domenica 29 marzo 2026
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Il folle viaggio di due tifosi della Bosnia: da Chicago a Zenica con il sogno Mondiale© Getty Images

Il folle viaggio di due tifosi della Bosnia: da Chicago a Zenica con il sogno Mondiale

Padre e figlio sono partiti dagli Stati Uniti per tifare Dzeko contro l'Italia: "Volevamo essere qui a qualunque costo"
1 min
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Tutte le notizie sulla squadra

La sfida decisiva per il Mondiale contro l'Italia sta richiamando bosniaci da tutto il mondo. Tra loro ci sono Samel, 49 anni, e suo figlio Amel, in arrivo da Chicago, negli Stati Uniti, dove Samel si trasferì nel 1994 durante la guerra. Per lui è un doppio ritorno a casa, visto che sua madre vive nelle vicinanze di Zenica, dove si trova lo stadio che ospiterà il match. "Ovviamente mi aspetto che vinciamo - racconta, mentre sale sull'aereo che da Vienna lo porterà a Sarajevo - ma l'Italia è una potenza calcistica da tanto tempo. Sarà dura". Samel non considera quello contro il Galles un miracolo, "la squadra è giovane e i giocatori sono in grande ascesa".

"Il video dell'esultanza di Dimarco? Non c'è niente di male"

Il video degli azzurri che esultano dopo i rigori non lo ha visto, glielo hanno raccontato. Ma non è rimasto impressionato: "È la competizione ed è un bene, fa uscire il meglio dei giocatori in ogni sport". Inutile chiedergli quanto abbia speso, per due biglietti aerei last minute dagli States a cui vanno aggiunti quelli per assistere alla partita: "Non è importante, a qualunque costo. E se vinciamo sarà perfino meglio".

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