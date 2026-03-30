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lunedì 30 marzo 2026
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Gatti senza paura, svelata la frase che scatena tutti prima della sfida alla Bosnia: “Ho giocato in posti….”

Il centrale bianconero prova a caricare tutti alla vigilia del match contro Dzeko
Edmondo Pinna
1 min
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INVIATO A ZENICA «Non mi piace parlare prima delle partite, tutti si sentono in grado di giudicare e questo non mi piace». Federico Gatti, entrato nella ripresa contro l’Irlanda del Nord al posto dell’ammonito Alessandro Bastoni, ha le idee chiare, in merito alle “provocazioni” dei bosniaci circa il clima ostile. «Il campo? Ho giocato in stadi peggiori. Dzeko me lo ricordo nelle sfide all’Inter, molto forte, la sua carriera parla per lui. Ma dobbiamo pensare a noi stessi».

Gatti, le parole su Gattuso

Elogia, ai microfoni di Rai Sport, il ct Gennaro Gattuso: «Ha portato brillantezza e energia, i risultati ci aiuteranno per consolidare il gruppo. Questa gara può cambiarci il futuro, abiamo lo spirito giusto di voler morire per il compagno e con questo avremo sempre risultati».

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