Gatti senza paura, svelata la frase che scatena tutti prima della sfida alla Bosnia: “Ho giocato in posti….”

INVIATO A ZENICA - «Non mi piace parlare prima delle partite, tutti si sentono in grado di giudicare e questo non mi piace». Federico Gatti, entrato nella ripresa contro l’Irlanda del Nord al posto dell’ammonito Alessandro Bastoni, ha le idee chiare, in merito alle “provocazioni” dei bosniaci circa il clima ostile. «Il campo? Ho giocato in stadi peggiori. Dzeko me lo ricordo nelle sfide all’Inter, molto forte, la sua carriera parla per lui. Ma dobbiamo pensare a noi stessi».