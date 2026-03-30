Clima e ambiente spettrali in Bosnia, l’Italia giocherà in uno stadio malmesso e con l’erba alta

L'erba alta nello stadio

C’è un altro campo di calcio accanto all’albergo. Il fiume Bosna separa il quartier generale dell’Italia dallo stadio Bilino Polje, distante in linea d’aria appena 400-500 metri. Tutto tranquillo, negozi chiusi, poche anime in giro. È domenica, la città pare addormentata. Piove, ma non diluvia. La temperatura si è alzata rispetto a due giorni fa. Sei gradi. La neve ha imbiancato le colline circostanti. Si vede lungo l’autostrada A1 di collegamento con Sarajevo e sino all’ingresso a Zenica, ma non ha attecchito in centro e neppure sul campo dove cercheremo l’America. Qualche mucchio è rimasto dietro alle panchine. Un cancello dietro la curva nord, quella più alta, è aperto. Si può entrare. Le guardie sono all’ingresso del parcheggio riservato. Nessuna ci ferma. Raccontano i media bosniaci che avrebbero sistemato e “scaldato” il campo con dei macchinari per sciogliere la neve. Non sapremo mai se è vero (e sono già stati rimossi) o se si tratta di letteratura da romanzo. Visto da vicino, non sembra un disastro, ma c’è una controindicazione: erba più alta del normale, i tacchetti e gli scarpini potrebbero affondare su un terreno di gioco di questo tipo. Un aspetto di cui tenere conto, ma il Club Italia è informato. Un emissario della Figc venerdì e sabato era qui per il consueto sopralluogo e controllare la situazione. Le notizie hanno spinto Gattuso a cambiare programma. Il ct avrebbe voluto allenare l’Italia sul campo della finale con la Bosnia, invece la partenza è slittata al pomeriggio. Questa mattina gli azzurri si alleneranno a Coverciano prima di volare con un charter a Sarajevo e raggiungere Zenica in pullman con un trasferimento di 70 chilometri.