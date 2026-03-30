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lunedì 30 marzo 2026
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Il giornalista bosniaco a Gattuso: "Gli italiani non glielo chiedono, ma in caso di eliminazione...". La risposta è da applausi

In conferenza stampa il ct non pensa al futuro e dribbla la domanda in caso di sconfitta…
2 min
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Nel calcio, soprattutto quando la tensione sale e le partite iniziano a pesare davvero, basta una domanda per cambiare l’atmosfera. Ed è proprio quello che è successo durante l’ultima conferenza stampa, quando un giornalista bosniaco ha deciso di andare dritto al punto: “Gli italiani non glielo chiedono, ma cosa succede in caso di eliminazione?". Un quesito che in molti evitano, forse per scaramanzia, forse per rispetto. Ma non chi vive il calcio con lo sguardo esterno, lucido e diretto.

Gattuso non pensa al futuro: le sue domande

Di fronte alla provocazione, Gennaro Gattuso non si è scomposto. Nessuna polemica, nessun fastidio evidente. Solo una risposta netta: “Sarà una delusione, sarà una mazzata importante, mi assumerò le mie responsabilità ma ne parliamo dopo. Adesso non ci mettiamo i punti, non ci siamo ancora spaccati la testa. Non sono la persona adatta a dire cosa succederà al nostro calcio, mi tengo il mio pensiero”. Le parole di Gattuso raccontano molto più di una semplice risposta. Raccontano un approccio. Niente processi anticipati. Niente scenari catastrofici prima del tempo. Solo concentrazione sul presente.

 

 

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