Il giornalista bosniaco a Gattuso: "Gli italiani non glielo chiedono, ma in caso di eliminazione...". La risposta è da applausi

Nel calcio, soprattutto quando la tensione sale e le partite iniziano a pesare davvero, basta una domanda per cambiare l’atmosfera. Ed è proprio quello che è successo durante l’ultima conferenza stampa, quando un giornalista bosniaco ha deciso di andare dritto al punto: “Gli italiani non glielo chiedono, ma cosa succede in caso di eliminazione?". Un quesito che in molti evitano, forse per scaramanzia, forse per rispetto. Ma non chi vive il calcio con lo sguardo esterno, lucido e diretto.