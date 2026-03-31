Le decisioni di Gattuso: quali giocatori dell’Italia finiranno in tribuna
NVIATO A ZENICA - Undici in campo, dodici in panchina, cinque in tribuna. Gattuso ne aveva convocati 28 e in 28 hanno resistito a Coverciano per oltre una settimana, passando dalla semifinale dei playoff di Bergamo alla finale in Bosnia. Chiesa, l’unica eccezione, è stato sostituito da Cambiaghi. L’attaccante del Bologna, come era già accaduto con l’Irlanda del Nord, dovrebbe restare fuori dalla distinta consegnata all’arbitro Turpin stasera a Zenica. Lo stesso discorso vale per Coppola, convocato come settimo difensore centrale, e Caprile, quarto portiere dietro a Donnarumma, Meret e Carnesecchi. In tribuna dovrebbero finire Scamacca e corre qualche rischio Palestra, che pure sembrava in corsa per un posto da titolare. Il centravanti dell’Atalanta è guarito e ha ripreso gli allenamenti, ma ha un’autonomia limitata, i cambi in attacco sono Pio Esposito e Raspadori, potrebbe garantire 10-15 minuti e difficilmente Rino brucerà un posto in panchina. È un segnale importante che sia voluto restare con l’Italia.
Le scelte di Gattuso a Zenica
Palestra sarebbe una sorpresa, ma ieri (insieme con Caprile, Scamacca, Coppola e Cambiaghi) non ha partecipato all’esercitazione sui calci piazzati quando si stava chiudendo la rifinitura di Coverciano. È un indizio. Cambiaso, lasciato in tribuna a Bergamo, dovrebbe trovare posto in panchina a Zenica. Due esclusioni di fila per lo juventino non sono pronosticabili, è un giocatore universale e ha caratteristiche diverse, forse più adatte al tipo di partita come alternativa di Politano, di nuovo titolare. O uno o l’altro. Per portare in panchina sia Palestra che Cambiaso, dando per scontato Spinazzola in alternativa a Dimarco, Gattuso dovrebbe sacrificare un difensore centrale (Scalvini?) o un centrocampista (Frattesi?), considerando sicura la presenza di Cristante e Pisilli.