Le decisioni di Gattuso: quali giocatori dell’Italia finiranno in tribuna

NVIATO A ZENICA - Undici in campo, dodici in panchina, cinque in tribuna. Gattuso ne aveva convocati 28 e in 28 hanno resistito a Coverciano per oltre una settimana, passando dalla semifinale dei playoff di Bergamo alla finale in Bosnia. Chiesa, l’unica eccezione, è stato sostituito da Cambiaghi. L’attaccante del Bologna, come era già accaduto con l’Irlanda del Nord, dovrebbe restare fuori dalla distinta consegnata all’arbitro Turpin stasera a Zenica. Lo stesso discorso vale per Coppola, convocato come settimo difensore centrale, e Caprile, quarto portiere dietro a Donnarumma, Meret e Carnesecchi. In tribuna dovrebbero finire Scamacca e corre qualche rischio Palestra, che pure sembrava in corsa per un posto da titolare. Il centravanti dell’Atalanta è guarito e ha ripreso gli allenamenti, ma ha un’autonomia limitata, i cambi in attacco sono Pio Esposito e Raspadori, potrebbe garantire 10-15 minuti e difficilmente Rino brucerà un posto in panchina. È un segnale importante che sia voluto restare con l’Italia.