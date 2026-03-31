Un Paese allo snodo

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Perché sì, perché no: questa sera si torna a «votare» nel seggio di Zenica. Vale qualsiasi «quorum», persino ai supplementari o ai rigori. In palio, il trasloco da una squallida fase di precarietà al martirio glorioso dei Mondiali «trumpiani» in Canada, Messico e Stati Uniti. La scheda è semplice: Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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