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Italia Under 19 alla fase finale dell'Europeo: con la Turchia è 1-1, Catanzaro festeggia con gli Azzurrini

Italia Under 19 alla fase finale dell'Europeo: con la Turchia è 1-1, Catanzaro festeggia con gli Azzurrini

Dopo un anno di assenza, i ragazzi di Bollini volano alla fase finale: appuntamento in Galles dal 28 giugno all'11 luglio
1 min
TagsEuropeiUnder 19bollini
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Stavolta, a Catanzaro, la festa è tutta dell'Italia. Nello stesso stadio in cui un anno fa si spezzò il sogno di entrare tra le prime otto d'Europa, la Nazionale Under 19 di Alberto Bollini vola alla fase finale dell'Europeo. Appuntamento in Galles dal 28 giugno all'11 luglio, con gli Azzurrini (campioni nel 2023) che tornano a qualificarsi alla fase decisiva dopo un anno di assenza.

Con la Turchia basta un pari

Contro la Turchia, a punteggio pieno come l'Italia dopo le prime due giornate, è bastato un pareggio, con l'Italia (avanti per una miglior differenza reti) che era andata in vantaggio nel primo tempo con uno splendido gol di Samuele Inacio (oggi all'esordio in questa fase Elite dopo aver scontato le ultime due giornate di squalifica che si portava dietro dal Mondiale Under 17) prima dell'1-1 di Soylu su punizione nella ripresa

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