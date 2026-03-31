Caressa si sfoga in tv dopo il fallimento dell'Italia: "Mi sembra di vivere un film di fantascienza. Ma come possono restare tutti al loro posto?"

"Quello che abbiamo visto stasera, la partita e i rigori... non conta niente. Conta solo che per la terza volta non siamo qualificati a un Mondiale e quello che ho visto stasera con tutti i vertici ancora al loro posto mi sembra un film di fantascienza!". Fabio Caressa è una furia e in diretta a Sky Sport 24 analizza con durezza la scelta di Gravina di restare al proprio posto . "Se noi vogliamo andare ancora avanti senza fare delle riforme o cambiare delle cose, quello che dicevamo 12 anni fa lo ripeteremo per sempre. È accaduto e si è ripetuto: le persone che hanno vissuto quei tracolli così pesanti hanno deciso di rimanere e stiamo ancora a vedere un Mondiale in televisione. Adesso vogliamo prendere atto di questo o no? L’Italia non è inferiore alla Bosnia. L’ambiente è negativo perché vediamo il calcio che vediamo da anni e quindi è negativo perché non si è mai voluto cambiare niente".

Il duro attacco di Caressa a Gravina

Caressa ha poi caricato ancora: "Un presidente federale che vive due momenti così non può essere il presidente federale del prossimo quadriennio. Mi sarei aspettato che Gravina facesse come hanno fatto Abete e Tavecchio e desse le dimissioni stasera stessa, ma che riforme sono state fatte in questi anni? La riforma dei giovani è una cosa senza senso, non possiamo essere presi per i fondelli dopo tutti questi anni, dai! Mio figlio e mio nipote non hanno mai visto un Mondiale e il calcio è loro, non dei dirigenti che restano al loro posto dopo questi fallimenti. È fantascienza che dopo un altro Mondiale saltato tutti rimangano ai loro posti: ma in quale azienda del mondo potrebbe mai succedere una cosa del genere? Dopo uno scatafascio del genere in qualsiasi azienda salterebbero delle poltrone! Quando si esce in questo mondo si ringrazia e si va a casa tutti insieme, ognuno con la sua parte di colpa. Ripeto, a me sembra di vedere un film di fantascienza, una cosa indecente".

L'ipotesi di Caressa dopo l'ennesimo fallimento dell'Italia

"Vi dico io come è andata: Gattuso e Buffon sono andati da Gravina a rassegnare le dimissioni e Gravina gli avrà detto: ma aspettate, a caldo si fanno valutazioni sbagliate… perché altrimenti si sarebbe dovuto dimettere pure lui già stasera. Sta cosa era già successa con Mancini, ora basta!", ha concluso il giornalista Sky.