Gravina all’attacco dopo le dimissioni: non resterà in silenzio e pubblicherà il suo dossier

L’audizione alla Camera, comprensiva di invito a spiegare i motivi dell’eliminazione al Mondiale e rispondere dello stato di salute (cagionevole) del calcio italiano, è stata cancellata quando hanno scoperto che Gravina si sarebbe presentato con un faldone di documenti, proposte varie e iniziative abortite o fallite per via degli stop orditi dal Governo, delle società di Serie A o semplicemente narrate in maniera distorta e superficiale, perché manca la conoscenza approfondita di leggi e normative. Niente audizione? No problem. Gravina andrà avanti lo stesso. Ora si è dimesso e non deve più restare in silenzio o sottostare alle regole di convivenza e di responsabilità politico-sportiva a cui un presidente si attiene. La “reggenza” sino alle prossime elezioni promette polemiche e risposte puntuali. Il dossier è quasi pronto e la Figc ha intenzione di pubblicarlo (vedremo in che forma) tra mercoledì e giovedì, subito dopo Pasqua. Si tratterà di materiale corposo, pieno di allegati e di spiegazioni. Servirà del tempo per leggerlo, ma chi si vuole fare un’idea, riuscirà ad approfondire quanto sia complicato per il governo federale del calcio (chiunque sia al timone) regolare l’attività di base, dunque tutelando la Nazionale e il talento azzurro sparso nel territorio, mediando con gli interessi dei club di Serie A e con le ingerenze del Governo.