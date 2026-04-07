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martedì 7 aprile 2026
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Il carro di Gattuso

Leggi il commento al momento della Nazionale e del calcio italiano
Roberto Beccantini
1 min
Tagsoggi
Italia

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Tutte le notizie sulla squadra

Prima di scendere dal carro di Rino Gattuso lasciatemi sorridere al pensiero di cosa avremmo (e avrei) scritto se Bosnia Erzegovina-Italia di martedì 31 marzo fosse stata un derby-scudetto dell’ex, molto ex, campionato più bello del mondo. Per carità, il curriculum di allenatore non appartiene certo all’Olimpo. Una pila di panchine troncate e un unico hurrà: la Coppa Italia del 2020, s

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