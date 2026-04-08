C’era una volta l’italiano in campo: l’analisi dell’ultima giornata di campionato è drammatica

Politano e gli altri

E allora i dubbi diventano certezze. Dove sono i giocatori italiani? Dove stanno crescendo? E soprattutto: chi ha il coraggio di farli giocare? Napoli-Milan non cambia la narrazione: tre italiani titolari, più uno in corsa. Ma è proprio quell’uno a ribaltare tutto. Politano entra e decide la partita, regala tre punti pesanti e tiene vivo il sogno scudetto. Un segnale? Forse. Una speranza? Sicuramente. Perché poi c’è l’altro dato, quello che spiazza: sui 23 gol segnati nella giornata, 11 portano firma italiana. Quasi la metà. Il paradosso è tutto qui. Il talento c’è, ma resta nascosto. E mentre si aspetta una riforma, il campionato scorre via , fedele a se stesso, prigioniero di una logica che guarda solo al risultato immediato e dimentica il futuro. Servirebbe coraggio. Quello di chi si assume la responsabilità di cambiare rotta anche a costo di perdere qualcosa oggi per costruire domani. Servirebbe una scelta, netta, chiara. Non un compromesso. Perché altrimenti “c’era un italiano” resterà solo l’inizio di una storia triste. Sempre uguale. Sempre più lontana da un lieto fine.