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venerdì 10 aprile 2026
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Il senso di un'idea

Leggi il commento sul momento della Federazione e sulla scelta del ct ad interim in vista delle amichevoli con Grecia e Lussemburgo
Cristiano Gatti
1 min
TagsItaliaBaldinigravina
Italia

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Anche andando in giro a cercarne col lanternino, non si trova una sola ragione logica per escludere Baldini. Il problema è di una semplicità complicatissima: la nuova Federazione, chiamata giustamente a scegliersi il nuovo ct, nascerà il 22 giugno<

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