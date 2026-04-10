L'Italia pronta a tornare in campo con Baldini dopo il flop Mondiale: le date delle amichevoli e i precedenti

ROMA - Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, dopo la disfatta di Zenica contro la Bosnia che è costata a Donnarumma e compagni la mancata partecipazione al Mondiale, la terza consecutiva. Mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg gli azzurri affronteranno il Lussemburgo mentre domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff e che si affiderà al blocco della sua Under 21 per le due amichevoli. Ma non solo...