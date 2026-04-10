L'Italia pronta a tornare in campo con Baldini dopo il flop Mondiale: le date delle amichevoli e i precedenti
ROMA - Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, dopo la disfatta di Zenica contro la Bosnia che è costata a Donnarumma e compagni la mancata partecipazione al Mondiale, la terza consecutiva. Mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg gli azzurri affronteranno il Lussemburgo mentre domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff e che si affiderà al blocco della sua Under 21 per le due amichevoli. Ma non solo...
Italia, i precedenti con Lussemburgo e Grecia
Gli Azzurri hanno vinto 8 dei 9 match disputati con il Lussemburgo: l’unico pareggio (1-1, gol di Marchisio e Chanot) nell’amichevole giocata il 4 giugno 2014 a Perugia, ultimo test prima della partenza della Nazionale per il Mondiale brasiliano. Sono 11 invece i precedenti con la Grecia (prima volta a Creta), con un bilancio di 7 vittorie per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta.
Il confronto più recente tra le due nazionali risale al 12 ottobre 2019, quando allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a 56.000 spettatori, l’Italia si impose per 2-0 con le reti di Jorginho e Bernardeschi, conquistando con tre giornate di anticipo la qualificazione aritmetica al Campionato Europeo.
Italia, ecco chi potrebbe convocare Baldini
La maggior parte degli azzurri che hanno fallito la qualificazione al Mondiale 2026 resteranno a casa per smaltire la delusione. Tanti, sì, ma non tutti. L'idea di Baldini è infatti quella di affidarsi al trio Palestra, Pisilli e Pio Esposito: due 2005 e un 2004 dai quali ripartirebbe il progetto di rinascita azzurro. A loro potrebbero poi aggiungersi gli 'atalantini' Carnesecchi e Scalvini (che ritroverebbero Daffara, portiere chiamato da Baldini nell’ultimo impegno di marzo, oltre ad Ahanor) e Coppola, difensore del Brighton.
Italia verso la Nations League
A settembre la Nazionale inizierà invece il suo cammino nella quinta edizione della UEFA Nations League. Inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia, l’Italia farà il suo esordio nel torneo venerdì 25 settembre ospitando i Diavoli Rossi per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia.
La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l’Italia scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. A novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l’ultimo incontro del girone.
ROMA - Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, dopo la disfatta di Zenica contro la Bosnia che è costata a Donnarumma e compagni la mancata partecipazione al Mondiale, la terza consecutiva. Mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg gli azzurri affronteranno il Lussemburgo mentre domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff e che si affiderà al blocco della sua Under 21 per le due amichevoli. Ma non solo...
Italia, i precedenti con Lussemburgo e Grecia
Gli Azzurri hanno vinto 8 dei 9 match disputati con il Lussemburgo: l’unico pareggio (1-1, gol di Marchisio e Chanot) nell’amichevole giocata il 4 giugno 2014 a Perugia, ultimo test prima della partenza della Nazionale per il Mondiale brasiliano. Sono 11 invece i precedenti con la Grecia (prima volta a Creta), con un bilancio di 7 vittorie per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta.
Il confronto più recente tra le due nazionali risale al 12 ottobre 2019, quando allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a 56.000 spettatori, l’Italia si impose per 2-0 con le reti di Jorginho e Bernardeschi, conquistando con tre giornate di anticipo la qualificazione aritmetica al Campionato Europeo.