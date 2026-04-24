Italia al Mondiale al posto dell'Iran, Zampolli ribadisce: "Trump ci ama, io ho il cuore azzurro e..."

Le parole rilasciate da Paolo Zampolli al Financial Times, che hanno aperto alla possibilità di un ripescaggio dell'Italia ai prossimi Mondiali , hanno fatto discutere. L'inviato speciale per le partnership globali del presidente Trump ha ribadito con forza un concetto chiaro: "L'Italia ha il pedigree per poter essere chiamata a disputare il Mondiale".

Le possibilità che l'Italia venga ripescata

Zampolli ha rilanciato il concetto. "Non credo di aver esagerato - ha detto al Corriere della Sera - No, assolutamente. Mi sono solo limitato a suggerire questa soluzione al presidente Trump, che ama l'Italia moltissimo, e a King Gianni (Gianni Infantino, ndr). Saranno loro a decidere". Quante sono le possibilità che ciò accada davvero? "Incrocio le dita come tutti. Ho il cuore azzurro e gli Azzurri se lo meritano. Sono andato negli Usa con il sogno americano e sono convinto che si possa sognare che l’Italia partecipi ai campionati del mondo che si svolgeranno sul suolo statunitense".

Zampolli e la risposta ad Abodi

Il ministro Abodi ha detto che un eventuale ripescaggio degli azzurri sarebbe "poco opportuno", ricordando che la qualificazione sarebbe dovuta arrivare dal campo. "Capisco e concordo al 100% con la sua posizione di ministro ma mi permetto di pensare che forse abbiamo lo stesso sogno quando andiamo a dormire". Zampolli ribadicse: "Nella mia visione personale di sport diplomacy, sarebbe una grande vittoria per i tifosi italiani e per quelli di tutto il mondo perché i Mondiali non si possono disputare senza l’Italia".