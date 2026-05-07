Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 7 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Vestire l'Azzurro", online il documentario sul viaggio dell'Italia U19 verso il Galles

Un racconto che svela segreti e valori del gruppo guidato da Bollini nella settimana di Catanzaro, valsa il pass per la fase finale dell'Europeo
2 min
Tagsitalia u19figcVivo Azzurro
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Le telecamere di Vivo Azzurro TV sono entrate nel ritiro della Nazionale Under 19 che si è qualificata alla fase finale dell'Europeo in programma dal 28 giugno all'11 luglio in Galles. Ma "Vestire l'Azzurro", docufilm disponibile da oggi on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della FIGC, non è il classico ‘dietro le quinte’ per raccontare cosa accade all'interno di una squadra di calcio: va più in profondità, dentro gli stati d'animo di ragazzi di 19 anni che indossano la maglia dell'Italia. "Giorni belli, emozioni forti con questi colori addosso – racconta nel docufilm l'attaccante Mattia Mosconi, uno dei leader della squadra –, con un gruppo che da sempre mette la gioia collettiva davanti a quella del singolo”. “Ogni raduno segna l'evoluzione di tutti noi come ragazzi e come squadra – sottolinea il difensore Andrea Natali –. Vivere in armonia è uno dei nostri punti di forza".

Giornate intense, tra allenamenti, riunioni tecniche, colloqui individuali (come quello tra l'allenatore Alberto Bollini e Samuele Inacio), momenti di svago, da quelli nella sala magazzino ai lettini della fisioterapia. E poi le partite, quei 90 minuti per cui si vive: "Essere spensierati, giocare come si sa", dice Mattia Liberali, che nella fase élite di Catanzaro ha vissuto emozioni ancora più uniche, giocando nel ‘suo’ stadio. La spensieratezza è stata forse il segreto del gruppo, partito per gran parte dall’Under 16, che due anni fa ha trionfato nell’Europeo Under 17 e che affronterà l’esame di maturità – da preparare anche nei giorni di ritiro – prima delle finali. Due gruppi in uno: la squadra e lo staff, formato da diverse professionalità. Tra queste ci sono tecnici, medici, e un team manager che, in quanto diacono, nel giorno della Domenica delle Palme ha celebrato l'arrivo imminente della Pasqua.

"Noi dobbiamo avere un solo obiettivo, una sola parola in testa: Galles, punto”. Bollini lo aveva detto prima dell'inizio dell'avventura. E in Galles, per l'Italia, ci sarà da...vestire l’Azzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Euro U19, Italia alla fase éliteBollini, le cose da migliorare

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS