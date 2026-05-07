"Vestire l'Azzurro", online il documentario sul viaggio dell'Italia U19 verso il Galles
Le telecamere di Vivo Azzurro TV sono entrate nel ritiro della Nazionale Under 19 che si è qualificata alla fase finale dell'Europeo in programma dal 28 giugno all'11 luglio in Galles. Ma "Vestire l'Azzurro", docufilm disponibile da oggi on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della FIGC, non è il classico ‘dietro le quinte’ per raccontare cosa accade all'interno di una squadra di calcio: va più in profondità, dentro gli stati d'animo di ragazzi di 19 anni che indossano la maglia dell'Italia. "Giorni belli, emozioni forti con questi colori addosso – racconta nel docufilm l'attaccante Mattia Mosconi, uno dei leader della squadra –, con un gruppo che da sempre mette la gioia collettiva davanti a quella del singolo”. “Ogni raduno segna l'evoluzione di tutti noi come ragazzi e come squadra – sottolinea il difensore Andrea Natali –. Vivere in armonia è uno dei nostri punti di forza".
Giornate intense, tra allenamenti, riunioni tecniche, colloqui individuali (come quello tra l'allenatore Alberto Bollini e Samuele Inacio), momenti di svago, da quelli nella sala magazzino ai lettini della fisioterapia. E poi le partite, quei 90 minuti per cui si vive: "Essere spensierati, giocare come si sa", dice Mattia Liberali, che nella fase élite di Catanzaro ha vissuto emozioni ancora più uniche, giocando nel ‘suo’ stadio. La spensieratezza è stata forse il segreto del gruppo, partito per gran parte dall’Under 16, che due anni fa ha trionfato nell’Europeo Under 17 e che affronterà l’esame di maturità – da preparare anche nei giorni di ritiro – prima delle finali. Due gruppi in uno: la squadra e lo staff, formato da diverse professionalità. Tra queste ci sono tecnici, medici, e un team manager che, in quanto diacono, nel giorno della Domenica delle Palme ha celebrato l'arrivo imminente della Pasqua.
"Noi dobbiamo avere un solo obiettivo, una sola parola in testa: Galles, punto”. Bollini lo aveva detto prima dell'inizio dell'avventura. E in Galles, per l'Italia, ci sarà da...vestire l’Azzurro.