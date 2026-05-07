"Vestire l'Azzurro", online il documentario sul viaggio dell'Italia U19 verso il Galles

Le telecamere di Vivo Azzurro TV sono entrate nel ritiro della Nazionale Under 19 che si è qualificata alla fase finale dell'Europeo in programma dal 28 giugno all'11 luglio in Galles . Ma " Vestire l'Azzurro ", docufilm disponibile da oggi on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della FIGC, non è il classico ‘dietro le quinte’ per raccontare cosa accade all'interno di una squadra di calcio: va più in profondità, dentro gli stati d'animo di ragazzi di 19 anni che indossano la maglia dell'Italia. "Giorni belli, emozioni forti con questi colori addosso – racconta nel docufilm l'attaccante Mattia Mosconi, uno dei leader della squadra –, con un gruppo che da sempre mette la gioia collettiva davanti a quella del singolo”. “Ogni raduno segna l'evoluzione di tutti noi come ragazzi e come squadra – sottolinea il difensore Andrea Natali –. Vivere in armonia è uno dei nostri punti di forza".

Giornate intense, tra allenamenti, riunioni tecniche, colloqui individuali (come quello tra l'allenatore Alberto Bollini e Samuele Inacio), momenti di svago, da quelli nella sala magazzino ai lettini della fisioterapia. E poi le partite, quei 90 minuti per cui si vive: "Essere spensierati, giocare come si sa", dice Mattia Liberali, che nella fase élite di Catanzaro ha vissuto emozioni ancora più uniche, giocando nel ‘suo’ stadio. La spensieratezza è stata forse il segreto del gruppo, partito per gran parte dall’Under 16, che due anni fa ha trionfato nell’Europeo Under 17 e che affronterà l’esame di maturità – da preparare anche nei giorni di ritiro – prima delle finali. Due gruppi in uno: la squadra e lo staff, formato da diverse professionalità. Tra queste ci sono tecnici, medici, e un team manager che, in quanto diacono, nel giorno della Domenica delle Palme ha celebrato l'arrivo imminente della Pasqua.

"Noi dobbiamo avere un solo obiettivo, una sola parola in testa: Galles, punto”. Bollini lo aveva detto prima dell'inizio dell'avventura. E in Galles, per l'Italia, ci sarà da...vestire l’Azzurro.