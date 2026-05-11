Ranieri lascia aperta la porta all'Italia: "Adesso sono libero, mai dire mai..."

PORTOFINO (Genova) - Lasciata la Roma da poco più di due settimane, Claudio Ranieri non esclude un ritorno in pista da commissario tecnico dell'Italia: "La Nazionale? Dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori. Adesso sono libero, mai dire mai", ha spiegato l'ex allenatore ed ex senior advisor della Roma, presente a Portofino per il Premio intitolato a Gianni Di Marzio , ex allenatore e dirigente, scomparso nel 2022 a 82 anni.

Ranieri su De Rossi e Maresca

"Dirigente o allenatore? Se vieni chiamato devi dire sì e basta", ribatte a Sky Sport Ranieri, che dopo l'addio alla Roma resta comunque attento alle vicende giallorosse: "Champions? Sono convinto che la Roma farà altri sei punti nelle prossime due partite, vedremo che fanno le altre". Poi una battuta su Daniele De Rossi ("deve fare la sua gavetta, sono convinto che farà una grande carriera") e su Enzo Maresca: "Gli auguro di rimanere in Inghilterra, è uno dei giovani più promettenti che abbiamo".