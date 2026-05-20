È corsa a due per la Nazionale: Mancini è il favorito, ma dietro di lui c'è un altro nome

ROMA - Tra Allegri e Conte, le nomination di inizio aprile, per la panchina della Nazionale sta riemergendo la candidatura di Mancini, fresco di scudetto in Qatar con l’Al Sadd, festeggiato sventolando la bandiera dell’Italia. Un segnale inequivocabile delle sue fortissime motivazioni e della voglia di cancellare la macchia dell’addio maturato nell’estate 2023, quando lasciò Gravina e la Figc annunciando le dimissioni dall’isola greca di Mykonos. L’offerta multi-milionaria dell’Arabia Saudita lo aveva convinto in un periodo di titubanze e riflessioni, che solo pochi giorni prima sembravano risolte con un riassetto dello staff e la supervisione di U.21 e U.20 proposta da Gravina. Si pentì qualche mese dopo e non ha faticato ad ammetterlo in diverse interviste. L’estate scorsa, quando Spalletti era stato esonerato e stava fallendo il doppio incarico di Ranieri, Mancio già accarezzava il sogno, ma Gravina e Buffon erano orientati su Gattuso, opzionato da marzo per l’Under 21 poi assegnata a Baldini. Il ct ad interim è atteso dai test con Lussemburgo e Grecia, porterà i giovani e nell’isola di Creta rumoreggiano.