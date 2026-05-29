Dove vedere Italia-Montenegro Europei U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni
Una volta archiviato il debutto vincente contro la Francia, l'Italia U17 di Franceschini si prepara ad affrontare il Montenegro, in quello che rappresenta a tutti gli effetti un rematch della sfida persa ad ottobre nel round 1. Oggi, va in scena la seconda giornata del gruppo B degli Europei di categoria, con gli Azzurrini in fiducia dopo il successo contro i vicecampioni d'Europa.
Europei U17, l'orario di Italia-Montenegro
La sfida tra Italia U17 e Montenegro U17 andrà in scena oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 13:30 al Kalevi Central Stadium di Tallinn (Estonia).
Dove vedere Italia U17-Montenegro U17 in diretta tv
Per il match odierno, che vedrà contrapposte le formazioni U17 di Italia e Montenegro, non è prevista diretta tv in chiaro. Attivo solo il servizio streaming.
Europei U17, dove vedere Italia-Montenegro in streaming
Nel primo pomeriggio odierno, riflettori puntati sull'Italia U17 del ct Franceschini. Per assistere al confronto con il Montenegro, sarà necessario accedere al portale ufficiale di RaiPlay e selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport, utile per vedere live in streaming la sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria. Potrete seguire Italia U17-Montenegro U17 in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Gli Azzurrini convocato Franceschini
Ecco l'elenco completo dei convocati del ct Franceschini:
Portieri: 1. Emanuele Giaretta (Juventus), 12. Christian Lupo (Lecce);
Difensori: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Lorenzo Dattilo (Roma), 14. Lorenzo Puricelli (Inter), 20. Edoardo Dario Rocca (Inter);
Centrocampisti: 8. Edoardo Biondini (Empoli), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge)16. Francesco Ballarin (Venezia), 17. Francesco Gasparello (Atalanta);
Attaccanti: 7. Jacopo Landi (Empoli), 9. Diego Perillo (Empoli), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).
Una volta archiviato il debutto vincente contro la Francia, l'Italia U17 di Franceschini si prepara ad affrontare il Montenegro, in quello che rappresenta a tutti gli effetti un rematch della sfida persa ad ottobre nel round 1. Oggi, va in scena la seconda giornata del gruppo B degli Europei di categoria, con gli Azzurrini in fiducia dopo il successo contro i vicecampioni d'Europa.
Europei U17, l'orario di Italia-Montenegro
La sfida tra Italia U17 e Montenegro U17 andrà in scena oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 13:30 al Kalevi Central Stadium di Tallinn (Estonia).
Dove vedere Italia U17-Montenegro U17 in diretta tv
Per il match odierno, che vedrà contrapposte le formazioni U17 di Italia e Montenegro, non è prevista diretta tv in chiaro. Attivo solo il servizio streaming.
Europei U17, dove vedere Italia-Montenegro in streaming
Nel primo pomeriggio odierno, riflettori puntati sull'Italia U17 del ct Franceschini. Per assistere al confronto con il Montenegro, sarà necessario accedere al portale ufficiale di RaiPlay e selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport, utile per vedere live in streaming la sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria. Potrete seguire Italia U17-Montenegro U17 in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.